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Lionel Messi (39 de ani) a deschis scorul împotriva Capului Verde, însă Argentina a reușit să rezolve soarta calificării abia în minutul 111, după un autogol, deși campioana mondială en-titre era mare favorită.

Lionel Messi, critic după Argentina - Capul Verde 3-2

După confruntare, Messi a criticat modul în care naționala sa a făcut presing, felul în care s-a coordonat și pierderile repetate ale posesiei.

„Știam că va fi un meci foarte greu, această echipă nu pierduse cu Spania și nici cu Uruguay. Am făcut cel mai dificil lucru, am marcat primul gol, credeam că așa vom fi mai liniștiți, dar s-a întâmplat contrariul.

Am pierdut mingea, nu am presat bine și ei au atacat cu armele lor. Acesta este un meci eliminatoriu și nimeni nu-ți dă nimic degeaba.

Messi: „Această selecționată va lupta până la final”

Acest Mondial este foarte complicat, toate meciurile vor fi foarte dificile, este o uzură foarte mare, jucând bine sau jucând prost. Important este să ne odihnim și să încercăm să extragem lucrurile bune din meciul acesta. Trebuie să corectăm și lucrurile rele, care au fost multe.

Nu am presat bine, fundașii lor centrali stăteau foarte larg și noi nu am fost coordonați, pentru că ei aveau mereu un jucător în plus. Ei aveau mingea și ne obligau să alergăm.

Această selecționată va lupta până la final. Am văzut importanța jocului aerian și în aceste meciuri contează, avem câțiva jucători buni la cap. Am profitat de asta și va fi important să fim puternici la acest aspect”, a declarat Lionel Messi, potrivit abola.pt.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cei mai selecționați la Mondiale

Lionel Messi (39 de ani), căpitanul și golgheterul Argentinei, a devenit primul fotbalist cu 30 de meciuri la Campionatele Mondiale, după partida Argentina - Capul Verde 3-2 din șaisprezecimile CM 2026.

Messi este urmat în clasament de rivalul său Cristiano Ronaldo (41 de ani), căpitanul și golgheterul Portugaliei. Ronaldo a bifat a 26-a apariție la un turneu final mondial în Portugalia - Croația 2-1.

Ajunși la vârste la care majoritatea fotbaliștilor și-au agățat ghetele în cui, Messi și Ronaldo continuă să scrie istorie la CM 2026. Argentinianul este golgheterul la zi al competiției cu șapte goluri, în timp ce portughezul a punctat de trei ori.

Messi, cel mai bun marcator din istoria Mondialelor

Lionel Messi este, de asemenea, cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale cu 20 de reușite, fiind urmat în ierarhie de Kylian Mbappe (Franța, 18 goluri) și Miroslav Klose (Germania, 16 goluri).

Cristiano Ronaldo a marcat de 11 ori la Campionatele Mondiale.