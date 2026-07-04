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Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Cristiano Ronaldo (41), după partida Portugalia - Croația 2-1 din „16”-imile CM 2026.

Zlatan Ibrahimovic: „Ronaldo și-a pierdut tactul și mobilitatea”

Ibrahimovic a susținut că CR7 nu reprezintă, în momentul de față, un lider legendar pentru Portugalia la Mondial, ci doar un posesor al unui ego care îi încurcă pe lusitani.

„Fanii portughezi ar fi putut să se aștepte la ce se întâmplă acum. Nu te poți aștepta să câștigi ceva în 2026 cu un Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, conducând atacul. Mai ales că Ramos a fost pe bancă, iar după ce a intrat a și marcat.

Nu este vorba de un «lider legendar». Este doar egoul care ține echipa ostatică. Ronaldo și-a pierdut tactul și mobilitatea. Acum e doar în careu... În acest moment, aura lui îl susține mai mult decât picioarele. Să continui cu el titular e o nebunie pură, alimentată de nostalgie”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, citat de Goal.com.

Zlatan Ibrahimovic a analizat, de asemenea, meciul Portugalia - Croația 2-1.

Croații au condus după reușita lui Ivan Perisic, dar Portugalia a întors rezultatul prin golurile semnate de Cristiano Ronaldo și Goncalo Ramos, asigurându-și calificarea în optimi, unde va întâlni campioana europeană Spania.

Trupa lui Zlatko Dalic ar fi putut împinge meciul în prelungiri. Gvardiol a marcat în minutul 90+13, dar reușita a fost anulată după o decizie controversată, spre disperarea croaților.

Ibrahimovic: „Croația are tot dreptul să se simtă jefuită”

Ibrahimovic a revăzut faza și a transmis că reușita trebuia să fie acordată. „Croația are tot dreptul să se simtă jefuită”, a spus fostul star de la PSG, Barcelona, AC Milan, Juventus sau Inter.

„Fotbalul poate fi incredibil de crud. Nu-mi pasă de ceea ce se spune, eu cred că Croația are tot dreptul să se simtă jefuită. Am revăzut faza și încă nu văd suficiente dovezi care să mă convingă că a fost ofsaid. Când anulezi un gol în ultimele secunde ale unui meci eliminatoriu de la Cupa Mondială, decizia trebuie să fie evidentă. Pentru mine, nu a fost evidentă.

Croația credea că s-a salvat. Jucătorii au sărbătorit, fanii au explodat de bucurie, iar câteva secunde mai târziu totul le-a fost luat. Acestea sunt momentele care frâng o echipă.

În loc să vorbim despre un gol egalizator incredibil marcat pe final, vorbim din nou despre o controversă legată de VAR. Portugalia va sărbători calificarea și merită felicitări, dar dacă aș fi fost în locul Croației, aș fi plecat de pe teren cu sentimentul că fotbalul mi-a luat ceva în această seară”, a declarat Ibrahimovic, pentru FOX.

Cristiano Ronaldo, după Portugalia - Croația 2-1: „A trebuit să știm să suferim”

Ronaldo, care la 41 de ani și 147 de zile a devenit cel mai vârstnic marcator în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, a făcut o scurtă analiză a meciului.

„Astăzi (n.r.- vineri) a trebuit să știm să suferim. Pentru a câștiga o competiție de o asemenea anvergură, trebuie să știi să suferi. Meciul de astăzi a fost foarte interesant pentru spectatori. Am controlat destul de bine jocul în prima repriză, însă a doua a fost mai haotică. Ei au marcat, noi am devenit puțin tensionați, dar momentul decisiv din punct de vedere emoțional a venit când am transformat penalty-ul. Din acel moment, jocul a devenit mai ușor. Am mai avut totuși unele dificultăți, dar asta înseamnă competiția și trebuie să mergem mai departe”, a susținut Ronaldo.