Reprezentativa din Capul Verde a fost eliminată cu greu de Argentina, campioana mondială en-titre, 2-3 după prelungiri în șaisprezecimile turneului final CM 2026.

Lionel Messi (29), Lisandro Martinez (93) şi Diney Borges (111 - autogol) au marcat pentru învingători, iar Deroy Duarte (59) şi Sidny Lopes Cabral (103) pentru africani.

Joao Paulo (FCSB) a fost rezervă, Willy Semedo (ex-Poli Iași) a intrat pe parcurs

La merituoasa națională din Capul Verde a rămas pe banca de rezerve Joao Paulo Fernandes, polivalentul jucător al celor de la FCSB.

A jucat, în schimb, Willy Semedo (32 de ani), fost și el în Superligă, la Poli Iași, acum la Omonia Nicosia, cu care a devenit campion în ultimul sezon din Cipru.

Împotriva lui Lionel Messi și compania, Willy Semedo a intrat în minutul 79 și, cu tot cu minutele de prelungire (inclusiv din prelungiri), a evoluat aproape o oră (mai exact, 58 de minute).

Cât a jucat în România, mai exact în returul sezonului 2018-2019, extrema Semedo a bifat 10 meciuri, doar 4 dintre ele ca titular, fără să reușească vreun gol sau vreo pasă decisivă.

După experiența neconcludentă de la Poli Iași, jucătorul născut în Franța a mai evoluat la Grenoble (Ligue 2), Pafos (Cipru) și Al-Faisaly (Arabia Saudită), iar cu Omonia Nicosia a devenit în acest sezon campion în Cipru.

Caseta meciului Argentina - Capul Verde 3-2 d.p.

Argentina - Capul Verde 3-2 (1-0, 1-1), după prelungiri

Au marcat: Lionel Messi (29), Lisandro Martinez (93), Diney Borges (111, autogol), respectiv Deroy Duarte (59), Sidny Lopes Cabral (103).

Miami, Miami Stadium: 64.478 spectatori

Cupa Mondială 2026 - şaisprezecimi de finală

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina (4. Gonzalo Montiel, 104), 13. Cristian Romero, 6. Lisandro Martinez, 25. Facundo Medina (3. Nicolas Tagliafico, 86) - 20. Alexis Mac Allister - 7. Rodrigo De Paul (5. Leandro Paredes, 84), 24. Enzo Fernandez - 10. Lionel Messi (căpitan), 22. Lautaro Martinez (9. Julian Alvarez, 63), 16. Thiago Almada (15. Nicolas Gonzalez, 63).

Selecţioner: Lionel Scaloni.

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 2. Marcos Senesi, 19. Nicolas Otamendi, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolas Paz, 21. Jose Manuel Lopez.

Capul Verde: 1. Vozinha - 22. Steven Moreira, 4. Roberto Lopes, 3. Diney Borges, 13. Sidny Lopes Cabral - 6. Kevin Pina ''Lenini'' (9. Gilson Benchimol, 100) - 20. Ryan Mendes (căpitan; 17. Willy Semedo, 80), 15. Laros Duarte (10. Jamiro Monteiro, 67), 14. Deroy Duarte (16. Yannick Semedo, 100), 7. Jovane Cabral (26. Helio Varela, 80) - 21. Nuno Da Costa (19. Dailon Livramento, 67).

Selecţioner: Pedro Leitao Brito ''Bubista''.

Rezerve neutilizate: 12. Marcio Rosa, 23. CJ Dos Santos - 2. Stopira, 5. Logan Costa, 24. Wagner Pina, 25. Kelvin Pires, 8. Joao Paulo, 11. Garry Rodrigues, 18. Telmo Arcanjo.