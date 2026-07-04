”Îl sparg, îl omor!” Ciprian Marica, uluit: ”Rar am văzut astfel de jucători”

Pus să numească cel mai bun fost coleg cu care nu și-ar fi dorit să se întâlnească pe teren din postura de adversari, Marica l-a desemnat pe Gabriel Tamaș (42 de ani), cu care a împărțit vestiarul la naționala României, dar și la Dinamo o scurtă perioadă.

Marica a remarcat temperamentul vulcanic al lui Tamaș și momentele în care fostul fundaș devenea extrem de greu de stăpânit chiar și de propriii coechipieri.

”(n.r. Cine este cel mai bun fost coleg care te-a făcut să zici 'bine că nu am jucat împotriva lui'?) Nu am jucat împotriva lui Tamaș. Era coechipier. Iar Tamaș, când își punea ambiția și lua capul nu mai conta nimic!

Rar am întâlnit astfel de fundași pe care să-i ia capul. Iar Tamaș avea momente în care îl lua capul. Și atunci toată echipa eram în jurul lui 'băi, te rugăm frumos, lasă-l în pace'. 'Nu că-l sparg, că-l omor!'

Contra lui nu ai fi vrut să joci”, a spus Ciprian Marica.

De-a lungul carierei, Tamaș a fost legitimat la Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR, Doncaster, Watford, FCSB, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, ”U” Cluj, FC Volutnari, Petrolul și Chindia.

De cealaltă parte, Marica a evoluat pentru Dinamo, Șahtior Donețk, Stuttgart, Schalke 04, Getafe, Konyaspor și s-a retras în 2016 după o scurtă perioadă petrecută la FCSB.

Tamaș și Marica au jucat împreună 46 de meciuri

Potrivit Transfermarkt, Gabriel Tamaș și Ciprian Marica au bifat împreună 46 de meciuri, în tricoul primei reprezentative de fotbal a României, dar și la nivel de club.

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