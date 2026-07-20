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FIFA a explicat motivele pentru care l-a desemnat pe Rodri (30 de ani) cel mai bun fotbalist al Cupei Mondiale recent încheiate după finala Spania - Argentina 1-0.

Argumentele FIFA pentru MVP-ul Rodri

Forul mondial a subliniat modul în care Rodri a legat apărarea și atacul campioanei mondiale, evoluția sa din ultimul act al competiției și contribuția sa pe faza defensivă. Spania a încasat doar un gol la CM 2026.

„Mijlocașul a fost o prezență stabilă la centrul terenului pentru Spania în toate cele 12 meciuri, ajutându-și țara să câștige a doua Cupă Mondială din istoria ei.

Modul în care a reușit să lege apărarea cu atacul, intervențiile la timp și pasele precise au jucat un rol imens în campania Spaniei, cu atât mai mult în victoria din prelungiri cu Argentina.

În meciul decisiv, Rodri a completat 101 din cele 105 pase trimise, a câștigat 80% din duelurile purtate și a creat două ocazii.

De-a lungul întregului turneu, inteligența prin care și-a ajutat colegii din apărare a fost unul dintre factorii decisivi pentru care Spania a primit un singur gol în opt meciuri”, a transmis FIFA.

Evoluții solide pentru Rodri la CM 2026

Rodri a avut cele mai multe pase reușite la Cupa Mondială, 753 în total, și o acuratețe de 94%. El a fost implicat în 1.803 de faze de construcție, fiind detașat pe primul loc în acest clasament.

Rodri a jucat în toate cele 12 meciuri ale Spaniei de la CM 2026, fiind integralist aproape în toate partidele. El a adunat la turneul final din SUA, Canada și Mexic 1.116 minute.