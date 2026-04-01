Nigeria, Camerun, Costa Rica și Chile lipsesc de la CM 2026

Din afara Europei, la CM 2026 s-au calificat echipele Australia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (Asia / AFC), Algeria, Insulele Capului Verde, RD Congo, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia (Africa / CAF), Canada, Curacao, Haiti, Mexic, Panama, SUA (America de Nord și Centrală / CONCACAF), Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (America de Sud / CONMEBOL) și Noua Zeelandă (Oceania / OFC).

Printre echipele cu tradiție sau cu pretenții din afara Europei care au ratat calificarea la turneul final se numără Nigeria, Camerun, Chile, Bolivia, Peru, Jamaica, Honduras, Costa Rica și China. În aceste condiții, jucători cu nume, precum Keylor Navas, Frank Anguissa, Bryan Mbeumo, Alexis Sanchez sau Pierre-Emerick Aubameyang, vor vedea competiția la televizor.

Echipa jucătorilor din afara Europa care au pierdut deja calificarea la CM 2026:

Primul "11" - Keylor Navas (Costa Rica / UNAM Pumas) - Jackson Tchatchoua (Camerun / Wolverhampton Wanderers), Edmond Tapsoba (Burkina Faso / Bayer Leverkusen), Ethan Pinnock (Jamaica / Brentford), Reinildo Mandava (Mozambic / Sunderland) - Yves Bissouma (Mali / Tottenham), Frank Anguissa (Camerun / Napoli) - Bryan Mbeumo (Camerun / Manchester United), Ademola Lookman (Nigeria / Atletico Madrid), Alexis Sanchez (Chile / FC Sevilla) - Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / Ol. Marseille)