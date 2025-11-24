Runda a început cu victoria fantastică a lui Olympique Marseille, 5-1 la Nice acasă, a continuat cu meciurile de sâmbătă, printre care PSG - Le Havre 3-0 și Lens - Strasbourg 1-0, și s-a încheiat cu surpriza de duminică, Auxerre - Olympique Lyon 0-0.

Astfel, în echipa etapei și-au găsit locul nu mai puțin de trei jucători de la OM, echipa antrenată de Roberto De Zerbi, fostul campion al României ca jucător al lui CFR Cluj: Timothy Weah, Mason Greenwood și Pierre-Emerick Aubameyang, cu toții marcatori în 5-1 cu Nice.

Interesant este că atacanții centrali din sistemul 4-4-2 al echipei ideale au împreună 75 de ani - este vorba despre veteranii Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani, Olympique Marseille) și Olivier Giroud (39 de ani, Lille - foto), primul cu gol și două pase decisive în Nice - OM 1-5, iar cel de-al doilea autor al unei duble în victoria echipei sale de duminică, 4-2 cu Paris FC.

