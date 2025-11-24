L'Equipe a publicat echipa ideală a etapei cu numărul 13 din Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
Runda a început cu victoria fantastică a lui Olympique Marseille, 5-1 la Nice acasă, a continuat cu meciurile de sâmbătă, printre care PSG - Le Havre 3-0 și Lens - Strasbourg 1-0, și s-a încheiat cu surpriza de duminică, Auxerre - Olympique Lyon 0-0.
Astfel, în echipa etapei și-au găsit locul nu mai puțin de trei jucători de la OM, echipa antrenată de Roberto De Zerbi, fostul campion al României ca jucător al lui CFR Cluj: Timothy Weah, Mason Greenwood și Pierre-Emerick Aubameyang, cu toții marcatori în 5-1 cu Nice.
Interesant este că atacanții centrali din sistemul 4-4-2 al echipei ideale au împreună 75 de ani - este vorba despre veteranii Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani, Olympique Marseille) și Olivier Giroud (39 de ani, Lille - foto), primul cu gol și două pase decisive în Nice - OM 1-5, iar cel de-al doilea autor al unei duble în victoria echipei sale de duminică, 4-2 cu Paris FC.
Rezultatele și marcatorii din etapa 13 din Ligue 1
Vineri
Nice - Olympique Marseille 1-5
Au marcat: Cho (63), respectiv Aubameyang (11), Mason Greenwood (33, 53), Timothy Weah (58), Igor Paixao (74).
Sâmbătă
Lens - Strasbourg 1-0
A marcat: Ganiou (69).
Rennes - Monaco 4-1
Au marcat: Ait Boudlal (20), Mahdi Camara (48), Embolo (73), Blas (83 - penalty), respectiv Biereth (90+5).
Paris Saint-Germain - Le Havre 3-0
Au marcat: Kang-in Lee (29), Joao Neves (65), Barcola (87).
Duminică
Auxerre - Olympique Lyon 0-0
Nantes - Lorient 1-1
Au marcat: Awaziem (90+1), respectiv Awaziem (45+1 - autogol).
Brest - Metz 3-2
Au marcat: Mboup (2), Kamory Doumbia (48), Del Castillo (90+10 - penalty), respectiv Ţitaişvili (6), Soumaila Coulibaly (79 - autogol).
Toulouse - Angers 0-1
A marcat: Belkhdim (16).
Lille - Paris FC 4-2
Au marcat: Giroud (40, 77 - penalty), Mandi (80), Broholm (90+6 - penalty), respectiv Geubbels (11), Doucet (84).
Clasamentul din Ligue 1