Fostul fotbalist de la FC Barcelona a făcut o declarație șocantă la adresa lui Real Madrid.

Arturo Vidal este cunoscut pentru caracterul și temperamentul său impulsive, iar chilianul nu s-a ferit să amintească de două momente în care s-a simțit nedreptățit atunci când a jucat contra lui Real Madrid.

Arturo Vidal: „VAR-ul a fost inventat ca Real Madrid să nu mai fure”

Mijlocașul defensiv care evoluează în prezent în Chile, la Colo-Colo, a vorbit despre duelurile cu Real Madrid din Champions League, de pe vremea când evolua pentru Bayern Munchen.

Arturo Vidal și-a amintit de partidele din „sferturile” și semifinalele competiției, din 2017 și 2018, când madrilenii i-au eliminat în urma unor duble din care nu au lipsit controversele legate de arbitraj.

„Da, m-am simțit jefuit de Real Madrid. În două meciuri de Liga Campionilor împotriva lui Bayern München , în sferturile de finală și în semifinale, când ne-au eliminat.

De aceea au inventat VAR-ul, ca să nu ne mai fure (n.r. Real Madrid).”, a declarat Arturo Vidal, conform Mundo Deportivo.

Juventus, Bayern Munchen, Barcelona și Bayer Leverkusen sunt echipele din Europa la care a jucat Arturo Vidal de-a lungul carieri.

Mijlocașul chilianul a evoluat între august 2018 și septembrie 2020 pentru echipa FC Barcelona și a adunat 96 de partide, 11 goluri și 11 assist-uri în tricoul catalanilor.