48 din 48! În urma cu câteva minute, ultima țară care a obținut biletele pentru CM 2026 a desfăcut șampania. Ce-i drept, varianta fără alcool. Pentru că vorbim despre o țară islamică.

Irak, cu o singură prezență la Mondiale în toată istoria ei, în 1986, tocmai și-a câștigat biletele pentru turneul final din această vară. La Guadalupe (Mexic), irakienii, pregătiți de australianul Graham Arnold, au trecut de Bolivia, scor 2-1. Al-Hamadi a deschis scorul (10), sud-americanii au egalat prin Paniagua (38), dar Irakul a dat lovitura decisivă, în minutul 53 după golul lui Aymen Hussein.

S-a terminat 2-1 pentru Irak, națională care va merge în grupa I, alături de Franța, Senegal și Norvegia.

Republica Democratică Congo, a doua calificare din istorie

Înainte de calificarea Irakului, tot în Mexic, dar la Monterrey, s-a jucat celălalt baraj intercontinental de calificare: Republica Democratică Congo – Jamaica. Aici, scorul a fost egal, după expirarea timpului regulamentar: 0-0. Singurul gol al meciului a fost înscris pentru africani de Tuanzebe, în minutul 100. Congolezii au trecut de Jamaica, scor 1-0, și vor completa grupa K, alături de Portugalia, Uzbekistan și Columbia.

Republica Democratică Congo are o singură calificare anterioară, la Mondiale, în 1974. Pe atunci, țara se numea Zair. La acel turneu final, africanii au pierdut toate cele trei meciuri: 0-2 cu Scoția, 0-9 cu Iugoslavia, 0-3 cu Brazilia.

Cele 48 de naționale calificare pentru CM 2026:

*Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan

*Europa: Austria, Belgia, Bosnia, Croatia, Cehia, Anglia, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Suedia, Elveția, Turcia

*America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

*Oceania: Noua Zeelandă

*Africa: Algeria, Insulele Capului Verde, RD Congo, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

*America de Nord și Centrală: SUA, Mexic, Canada, Panama, Haiti, Curacao