Componența finală a grupelor de la Campionatul Mondial din 2026 după ultimele meciuri de baraj!

FIFA World Cup 2026 se va desfășura în această vară în SUA, Mexic și Canada.

Odată cu finalele play-off-ului pentru CM 2026, jucate aseară și în această dimineață, am aflat și ultimele șase echipe calificate la turneul final din SUA, Canada și Mexic: Turcia, Bosnia și Herțegovina, Suedia, Cehia, RD Congo (foto) și Irak.

Iată cum arată componența finală a grupelor de la Campionatul Mondial din această vară:

Grupele de la CM 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

