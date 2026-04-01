Odată cu finalele play-off-ului pentru CM 2026, jucate aseară și în această dimineață, am aflat și ultimele șase echipe calificate la turneul final din SUA, Canada și Mexic: Turcia, Bosnia și Herțegovina, Suedia, Cehia, RD Congo (foto) și Irak.
OFICIAL Componența finală a grupelor de la Campionatul Mondial din 2026 după ultimele meciuri de baraj!
FIFA World Cup 2026 se va desfășura în această vară în SUA, Mexic și Canada.
Iată cum arată componența finală a grupelor de la Campionatul Mondial din această vară:
Grupele de la CM 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News