Om de bază la Pumas, după plecarea cu scandal de la Newell's Old Boys

Pumas UNAM, club din Mexico City care evoluează în Liga MX, prima divizie din Mexic, a anunțat că i-a prelungit contractul portarului Keylor Navas până în iunie 2027. Acordul este o recunoaștere a faptului că goalkeeperul a devenit rapid unul dintre liderii echipei, prelând banderola de căpitan și evoluând în 31 din cele 32 de meciuri oficiale ale sezonului actual.

Acesta a ajuns la formația mexicană, în iulie 2025, pentru echivalentul a 1.6 milioane de euro, după ce a forțat ruperea înțelegerii cu Newell's Old Boys, spre stupefacția conducerii clubului argentinian. Acesta ar fi fost tentat cu un salariu de 2 milioane de dolari, cel mai mare din lotul lui Pumas.

Keylor Navas și momentele sale controversate

De-a lungul vremii, acesta a mai fost în centrul unor controverse. Înainte de CM 2014, Navas a promis că va avea intervenții eronate, care vor duce la pierderea meciurilor, dacă selecționerul Jorge Luis Pinto nu va fi demis. Federația nu a acceptat șantajul, dar nu a prelungit contractul staff-ului tehnic, după terminarea competiției. În 2020, portarul a trebuit să achite daune de 150.000 de dolari, după ce un tribunal din Costa Rica a decis că Electro Body Center, o marcă de aparate pentru electrobody fitness pe care o introduse în țară, avea grave probleme tehnice.

În ianuarie 2024, el a fost obligat de un tribunal din Spania să plătească daune materiale de 250.000 de euro lui Ricardo Cabanas, fostul său agent, pentru ruperea abuzivă a contractului. La începutul anului 2025, un angajat l-a dat în judecată în Franța, acuzându-l că l-a obligat să lucreze "la negru", să aibă un program de peste 90 de ore pe săptămână și l-a cazat în condiții insalubre, într-un beci fără geamuri.

A apărat, timp de un deceniu, poarta lui Real Madrid și PSG

Keilor Antonio Navas Gamboa (39 de ani) este născut la San Isidro de El General (Costa Rica) și s-a format la juniorii lui Deportivo Saprissa (1999-2005). La nivel de seniori a evoluat pentru Saprissa (2005-2010), Albacete (2010-2011), Levante (2011-2014), Real Madrid (2014-2019), Paris Saint-Germain (2019-2023, 2024), Nottingham Forest (2023), Newell's Old Boys (2025) și Pumas UNAM (2025-2027). Are 127 de selecții pentru naționala statului Costa Rica, cu care a participat la CM 2014, CM 2016 și CM 2022.

În palmaresul său se găsesc Primera Division de Costa Rica (2005-2006, 2006-2007), La Liga (2016-2017), Supercopa de Espana (2017), UEFA Champions League (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 / + finală 2019-2020), UEFA Super Cup (2014, 2017), FIFA Club World Cup (2014, 2016, 2017, 2018), Ligue 1 (2019-2020, 2021-2022, 2023-2024), Coupe de France (2019-2020, 2020-2021, 2023-2024), Coupe de la Ligue (2019-2020), Trophee des Champions (2020, 2022, 2023), două finale UNCAF Nations Cup (2009, 2011), LFP Awards Best Goalkeeper (2013-2014), CONCACAF Men's Goalkeeper of the Year (2016, 2017, 2018), UNFP Ligue 1 Goalkeeper of the Year (2020-2021), IFFHS CONCACAF Best Man Player of the Decade (2011-2020) și includerea în ESM Team of the Year (2015-2016), CONCACAF Best XI (2016, 2017, 2018), UEFA Champions League Squad of the Season (2017-2018), UNFP Ligue 1 Team of the Year (2020-2021) și IFFHS CONCACAF Team of the Decade (2011-2020). Acum este cotat la 800.000 de euro.

