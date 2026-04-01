Mondialul de „soccer," nu de fotbal: lista meciurilor „groaznice" la care doar Infantino se va uita în faza grupelor

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Din 2026, Cupa Mondială de Fotbal părăsește tradiția competiției desfășurate între 32 de participante.

TAGS:
Cupa Mondială FIFA 2026Cupa Mondiala
Din articol

Creșterea cu 50% a numărului de echipe calificate la Cupa Mondială nu înseamnă că România sau Italia vor fi prezente la această competiție, programată între 11 iunie și 19 iulie în SUA, Mexic și Canada, dar înseamnă prezențe în premieră pentru Capul Verde, Curacao, Iordania sau Uzbekistan.

Capul Verde - Arabia Saudită și R.D. Congo - Uzbekistan, între pariurile de divertisment propuse de FIFA, în această vară

Mondialul de „soccer” va alinia, între cele 48 de echipe concurente, țări da Irak, Republica Democrată Congo, Curacao, Haiti, Panama, Arabia Saudită, Qatar, Capul Verde, Iordania, Uzbekistan, nume lipsite de o însemnătate deosebită în istoria fotbalului.

Lăsând în urmă criteriile pe baza cărora s-a stabilit ca Europa să primească doar trei locuri suplimentare la Mondial, dar Africa a primit patru în plus, iar America de Nord două și încă o șansă de baraj, microbiștii din România vor avea alegeri noi de făcut, când vine vorba despre intenția de a urmări un meci de Cupa Mondială.

Haiti - Scoția, Ecuador - Curacao și Iordania - Algeria, printre meciurile de „soccer” programate

Nu doar din cauza diferenței de fus orar, cât în urma discrepanței valorice care va fi notate între meciurile jucate în grupele Cupelor Mondiale anterioare și faza grupelor Mondialului nord-american.

În primele trei zile de Mondial vor fi programate meciurile Mexic - Africa de Sud, Coreea de Sud - Cehia și Canada - Bosnia, dar mai îngrijorătoare - din punctul de vedere al calității fotbalului care urmează să fie prestat - sună alte confruntări programate în grupe.

Gianni Infantino

  • Infantino fifa
×
Mohamed bin Salman și Gianni Infantino / Foto: Imago
Gianni Infantino, președintele FIFA / Foto - Getty Images
Presedintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj pentru lumea fotbalului, in contextul pandemiei de coronavirus! Ce spune oficialul
Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"
Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"
Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"
Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"
Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"
OFICIAL! Ei se bat pentru inlocuirea lui Blatter la sefia FIFA! Infantino, favorit sa preia conducerea forului mondial
Liga I se afunda in prapastie, UEFA e cu ochii pe noi! Gianni Infantino vine la urmatoarea Adunare Generala a FRF
Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"
Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"
Acuzatii GRAVE la adresa presedintelui FIFA! Gianni Infantino ar fi conspirat impotriva lui Blatter si Platini
Gianni Infantino e noul presedinte al FIFA! Mesajul lui Sandu pentru Burleanu: "Prieteniile nu atarna de un vot, relatiile nu te califica la turnee"
Succesorul lui Gianni Infantino la UEFA a fost ales: fiul unui sef de la Olympiakos, club anchetat pentru trucare de meciuri, e noul secretar general
Revolutia lui Gianni Infantino in fotbal: vrea sa transforme Mondialul Cluburilor intr-o Liga Internationala a Campionilor
Seful FIFA le-a pus gand rau impresarilor milionari din fotbal: "Se scot prea multi bani din circuitul fotbalistic". Ce spune Infantino
Mesajul presedintelui FIFA dupa moartea lui Patrick Ekeng. Gianni Infantino a reactionat si el astazi
O noua pata pe FIFA si UEFA: omul ales pentru a curata fotbalul, implicat intr-un dosar de evaziune. Gianni Infantino apare in documentele Panama Papers
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu asteriscul mereu valabil că iubitorii de fotbal sunt dispuși să se lase plăcut surprinși de ceea ce aceste națiuni pregătesc, în termeni de tehnică și tactică, înainte de Mondial, alcătuim o serie a meciurilor de Cupă Mondială de Fotbal pentru care FIFA este sută la sută responsabilă că și-a asumat faptul că vor oferi suficient divertisment publicului din întreaga lume.

Mențiuni speciale acordate meciurilor Ghana - Panama, Ecuador - Curacao, Iordania - Algeria, Maroc - Haiti, Capul Verde - Arabia Saudită sau R.D. Congo - Uzbekistan.

  • Qatar - Elveția
  • Haiti - Scoția
  • Iran* - Noua Zeelandă
  • Irak - Norvegia
  • Austria - Iordania
  • Ghana - Panama
  • Uzbekistan - Columbia
  • Canada - Qatar
  • Ecuador - Curacao
  • Noua Zeelandă - Egipt
  • Iordania - Algeria
  • Bosnia și Herțegovina - Qatar
  • Maroc - Haiti
  • Curacao - Coasta de Fildeș
  • Senegal - Irak
  • Capul Verde - Arabia Saudită
  • Egipt - Iran*
  • R.D. Congo - Uzbekistan

*rămâne de văzut dacă Iran va participa, într-adevăr, la Cupa Mondială din America de Nord, așa cum susține, în prezent, președintele FIFA, Gianni Infantino

ULTIMELE STIRI
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



Recomandarile redactiei
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Alte subiecte de interes
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!