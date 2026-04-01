Creșterea cu 50% a numărului de echipe calificate la Cupa Mondială nu înseamnă că România sau Italia vor fi prezente la această competiție, programată între 11 iunie și 19 iulie în SUA, Mexic și Canada, dar înseamnă prezențe în premieră pentru Capul Verde, Curacao, Iordania sau Uzbekistan.

Capul Verde - Arabia Saudită și R.D. Congo - Uzbekistan, între pariurile de divertisment propuse de FIFA, în această vară

Mondialul de „soccer” va alinia, între cele 48 de echipe concurente, țări da Irak, Republica Democrată Congo, Curacao, Haiti, Panama, Arabia Saudită, Qatar, Capul Verde, Iordania, Uzbekistan, nume lipsite de o însemnătate deosebită în istoria fotbalului.

Lăsând în urmă criteriile pe baza cărora s-a stabilit ca Europa să primească doar trei locuri suplimentare la Mondial, dar Africa a primit patru în plus, iar America de Nord două și încă o șansă de baraj, microbiștii din România vor avea alegeri noi de făcut, când vine vorba despre intenția de a urmări un meci de Cupa Mondială.

Haiti - Scoția, Ecuador - Curacao și Iordania - Algeria, printre meciurile de „soccer” programate

Nu doar din cauza diferenței de fus orar, cât în urma discrepanței valorice care va fi notate între meciurile jucate în grupele Cupelor Mondiale anterioare și faza grupelor Mondialului nord-american.

În primele trei zile de Mondial vor fi programate meciurile Mexic - Africa de Sud, Coreea de Sud - Cehia și Canada - Bosnia, dar mai îngrijorătoare - din punctul de vedere al calității fotbalului care urmează să fie prestat - sună alte confruntări programate în grupe.