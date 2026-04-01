Acelaşi omagiu fusese adus, vineri, de jucători înaintea meciului împotriva Nigeriei (înfrângere cu 1-2) în oraşul Belek, lângă Antalya. În timpul acestei partide, elevii lui Amir Ghalenoei au purtat banderole negre și au ținut în mâini ghiozdane roz şi violet împodobite cu panglici pe care le-au aşezat apoi la picioare.

În timpul imnului naţional, jucătorii iranieni, care au învins apoi Costa Rica (5-0) într-un amical disputat lângă Antalya (Turcia), au ridicat fotografii ale victimelor, inclusiv ale copiilor ucişi într-un atac aerian atribuit Statelor Unite asupra unei şcoli primare din Minab.

Echipa naţională a Iranului a adus, marţi, un omagiu tinerelor victime iraniene ale războiului declanşat de Statele Unite şi Israel.

"Iranul este victima unei agresiuni nedrepte şi brutale. Prin urmare, este responsabilitatea echipei noastre naţionale să îşi arate solidaritatea cu poporul nostru", a declarat ambasadorul Iranului la Ankara, Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, după meci.

Potrivit Agerpres, atacul asupra şcolii din orașul Minab a ucis cel puţin 170 de persoane, inclusiv elevi şi profesori. Tragedia s-a petrecut pe 28 februarie, în chiar prima zi a ofensivei americano-israeliane împotriva Iranului. Ulterior, regimul de la Teheran a ripostat prin atacarea unor ţinte din Israel şi din întreaga regiune.

Conform concluziilor preliminare ale unei anchete militare americane, preluate de New York Times, şcoala elementară a fost lovită de o rachetă de croazieră americană Tomahawk din cauza unei erori de apreciere a ţintei.