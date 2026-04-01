Imagini cu puternic impact emoțional: ce au ținut fotbaliștii Iranului în mână la intrarea pe teren

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

În Antalya (Turcia), o națională calificată la Mondiale a adus un omagiu victimelor războiului pe care Israel și SUA l-au pornit de mai bine o lună.

TAGS:
IranCosta Ricaminab

Echipa naţională a Iranului a adus, marţi, un omagiu tinerelor victime iraniene ale războiului declanşat de Statele Unite şi Israel.

În timpul imnului naţional, jucătorii iranieni, care au învins apoi Costa Rica (5-0) într-un amical disputat lângă Antalya (Turcia), au ridicat fotografii ale victimelor, inclusiv ale copiilor ucişi într-un atac aerian atribuit Statelor Unite asupra unei şcoli primare din Minab.

Acelaşi omagiu fusese adus, vineri, de jucători înaintea meciului împotriva Nigeriei (înfrângere cu 1-2) în oraşul Belek, lângă Antalya. În timpul acestei partide, elevii lui Amir Ghalenoei au purtat banderole negre și au ținut în mâini ghiozdane roz şi violet împodobite cu panglici pe care le-au aşezat apoi la picioare.

Gest emoționant al jucătorilor iranieni pentru victimele războiului lansat de SUA și Israel

  • Iran copii getty8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"Iranul este victima unei agresiuni nedrepte şi brutale. Prin urmare, este responsabilitatea echipei noastre naţionale să îşi arate solidaritatea cu poporul nostru", a declarat ambasadorul Iranului la Ankara, Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, după meci.

Potrivit Agerpres, atacul asupra şcolii din orașul Minab a ucis cel puţin 170 de persoane, inclusiv elevi şi profesori. Tragedia s-a petrecut pe 28 februarie, în chiar prima zi a ofensivei americano-israeliane împotriva Iranului. Ulterior, regimul de la Teheran a ripostat prin atacarea unor ţinte din Israel şi din întreaga regiune.

Conform concluziilor preliminare ale unei anchete militare americane, preluate de New York Times, şcoala elementară a fost lovită de o rachetă de croazieră americană Tomahawk din cauza unei erori de apreciere a ţintei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!