Deși am fost reprezentați într-o grupă etichetată drept accesibilă, am eșuat lamentabil cu Mircea Lucescu pe bancă și am pus capăt prematur șanselor la calificarea directă în fața unor adversari abordabili.

Unde s-a greșit? Unde se putea face mai mult? Cine poartă părți din vină pentru un nou insucces?

Lucescu a uitat cum să închidă meciuri

Venit în urma lui Edward Iordănescu și alimentat cu optimism de traseul perfect din Liga Națiunilor, "Il Luce" a vorbit despre schimbarea pe care vrea să o producă la nivel de joc, cu miza pe posesie și dominarea adversarului, și a dat, înaintea preliminariilor, semnale că România îi poate îndeplini dorința. A reușit pe alocuri, dar a fost tras în jos de incapacitatea de a renunța la unele idei fixe și de a închide meciuri în momente teribil de importante ale calificării.

Prima astfel de ocazie a venit în Cipru, în septembrie. Învinsă de Bosnia acasă (0-1), naționala nu mai avea voie să facă pași greșiți în tentativa de a prinde unul dintre primele două locuri. Și i-a făcut, chiar dacă a condus cu 2-0 un adversary net inferior. Cum? Debusolat de un gol al gazdelor, Lucescu a pierdut complet frâiele, a schimbat târziu și le-a permis ciprioților să egaleze și chiar să amenințe cu victoria în ultimele minute. La final, i-a găsit vinovați pe Moldovan și Man, dar la fel de mult a cântărit incapacitatea sa de a "ucide" tactic un adversar pe care l-a avut în mână.

Al doilea moment crucial s-a petrecut la Zenica, în decisivul cu Bosnia pierdut cu 1-3. Intrat la pauză cu 1-0 după o repriză excelentă, venerabilul selecționer a rămas fără reacție în fața tăvălugului bosniac, a primit repede gol de la Dzeko și tentativa sa de a conserva un rezultat bun a durat doar patru minute. Istoria a mai consemnat eliminarea lui Drăguș, alte două goluri ale gazdelor și senzația că, a doua oară în aceste preliminarii, selecționerul a scăpat printre degete o victorie mare.

Banca de rezerve, aport neglijabil!

La capitolul schimbări care să răstoarne soarta unuia dintre meciurile importante, Lucescu a punctat doar prin introducerea lui Ghiță în locul lui Popescu în meciul cu Austria, mutare venită pentru că stoperul de la FCSB s-a accidentat grav. Ulterior, Ghiță a înscris golul care a reaprins speranțele, dar, per total, selecționerul iese din nou pe minus.

