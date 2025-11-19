Deși am fost reprezentați într-o grupă etichetată drept accesibilă, am eșuat lamentabil cu Mircea Lucescu pe bancă și am pus capăt prematur șanselor la calificarea directă în fața unor adversari abordabili.
- Unde s-a greșit? Unde se putea face mai mult? Cine poartă părți din vină pentru un nou insucces?
Lucescu a uitat cum să închidă meciuri
Venit în urma lui Edward Iordănescu și alimentat cu optimism de traseul perfect din Liga Națiunilor, "Il Luce" a vorbit despre schimbarea pe care vrea să o producă la nivel de joc, cu miza pe posesie și dominarea adversarului, și a dat, înaintea preliminariilor, semnale că România îi poate îndeplini dorința. A reușit pe alocuri, dar a fost tras în jos de incapacitatea de a renunța la unele idei fixe și de a închide meciuri în momente teribil de importante ale calificării.
Prima astfel de ocazie a venit în Cipru, în septembrie. Învinsă de Bosnia acasă (0-1), naționala nu mai avea voie să facă pași greșiți în tentativa de a prinde unul dintre primele două locuri. Și i-a făcut, chiar dacă a condus cu 2-0 un adversary net inferior. Cum? Debusolat de un gol al gazdelor, Lucescu a pierdut complet frâiele, a schimbat târziu și le-a permis ciprioților să egaleze și chiar să amenințe cu victoria în ultimele minute. La final, i-a găsit vinovați pe Moldovan și Man, dar la fel de mult a cântărit incapacitatea sa de a "ucide" tactic un adversar pe care l-a avut în mână.
Al doilea moment crucial s-a petrecut la Zenica, în decisivul cu Bosnia pierdut cu 1-3. Intrat la pauză cu 1-0 după o repriză excelentă, venerabilul selecționer a rămas fără reacție în fața tăvălugului bosniac, a primit repede gol de la Dzeko și tentativa sa de a conserva un rezultat bun a durat doar patru minute. Istoria a mai consemnat eliminarea lui Drăguș, alte două goluri ale gazdelor și senzația că, a doua oară în aceste preliminarii, selecționerul a scăpat printre degete o victorie mare.
Banca de rezerve, aport neglijabil!
La capitolul schimbări care să răstoarne soarta unuia dintre meciurile importante, Lucescu a punctat doar prin introducerea lui Ghiță în locul lui Popescu în meciul cu Austria, mutare venită pentru că stoperul de la FCSB s-a accidentat grav. Ulterior, Ghiță a înscris golul care a reaprins speranțele, dar, per total, selecționerul iese din nou pe minus.
Cu Bosnia, la 0-1 pe Arena Națională, oamenii ofensivi pe care i-a trimis pe teren (Hagi, Mitriță, Moruțan și Alibec) au fost invizibili. În Austria, la 1-2, a efectuat schimbările când adversarul ne conducea deja cu 2-0 și doar Tănase, cu un gol în minutul 90+6, a ieșit în evidență. În meciurile decisive, zero pe linie!
Contra Ciprului, schimbările venite după golul de 2-2 au fost groaznice: Șut a intrat pentru a se accidenta și a fi înlocuit cu Tănase, Sorescu a înotat în zona invizibilului Man. Niciun efect palpabil, nicio realizare.
Cu Bosnia, lipsa de inspirație a atins apogeul. Drăguș, trimis în locul marcatorului Bîrligea, a fost eliminat, iar Miculescu, Răzvan Marin și Tănase nu au putut aduce plusul dorit.
Man și Drăguș, starurile care au trădat
La nivel individual, cu greu se poate găsi un câștig clar al actualei campanii, poate doar modul inspirat în care Vlad Dragomir a intrat în meciul cu Austria. Din garda veche a dispărut pe final de preliminarii Stanciu, iar doi dintre jucătorii exponențiali au pe conștiință puncte esențiale pierdute.
Cei doi Denis, Drăguș și Man, au scăzut nivelul chiar în partidele de totul sau nimic. Primul a semnat o serie de ratări mari în partida de debut de coșmar cu Bosnia și și-a întregit "opera" prin eliminarea stupidă de la Zenica, intercalând între ele o încercare spectaculoasă de a înscrie cu câlcâiul contra Canadei.
Al doilea a fost o umbră a jucătorului care face spectacol la PSV și a dat impresia că nu e făcut pentru partidele mari în tricoul naționalei. Are “în cârcă” o mare ratare în Cipru la 2-1 pentru România, dar și o vină importantă la golul de 2-2 al gazdelor. A ieșit pe minus și cu Bosnia, când a ratat două șanse importante într-un moment în care tricolorii puteau trimite definitiv la podea un adversar pe care-l număraseră în prima repriză.
Promisiunea pe care Lucescu nu a ținut-o
În iunie, la finalul victoriei cu Cipru, Mircea Lucescu făcea un anunț curajos și surprinzător în același timp: "Nu mai vorbesc de nicio reconstrucție. Eu vreau să fac o națională în primul rând cu jucători din campionatul intern, care să fie un exemplu pentru copiii acestei țări", spunea selecționerul, încercând să atingă o coardă pe care o considera sensibilă.
Doar că dorința lui "Il Luce" nu s-a "pupat" cu practica, iar jucătorii din Superligă au privit fie din tribune, fie de pe banca de rezerve cu Lucescu mizează în continuare pe stranieri. Cu Cipru au intrat Dobre și Bancu, cu Austria a mizat din primul minut pe Chipciu, Popescu și Bîrligea, iar la Zenica s-a bazat pe aceiași Chipciu și Bîrligea. Impactul campionatului intern a fost unul modest, sub așteptări, presărat doar de momentele de inspirație ale lui Bîrligea sau Tănase.