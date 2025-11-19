ANALIZĂ Concluziile amare ale unei campanii ratate: unde a greșit Lucescu, ce staruri l-au "trădat"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a încheiat o nouă campanie nereușită de calificare la un Campionat Mondial și trăiește cu speranțele obținute prin accederea la barajul din martie, via Liga Națiunilor.

TAGS:
Mircea LucescuRomaniabaraj2026preliminariiCampionatul Mondial de Fotbalechipa nationala a romaniei
Din articol

Deși am fost reprezentați într-o grupă etichetată drept accesibilă, am eșuat lamentabil cu Mircea Lucescu pe bancă și am pus capăt prematur șanselor la calificarea directă în fața unor adversari abordabili.

  • Unde s-a greșit? Unde se putea face mai mult? Cine poartă părți din vină pentru un nou insucces?

Lucescu a uitat cum să închidă meciuri

Venit în urma lui Edward Iordănescu și alimentat cu optimism de traseul perfect din Liga Națiunilor, "Il Luce" a vorbit despre schimbarea pe care vrea să o producă la nivel de joc, cu miza pe posesie și dominarea adversarului, și a dat, înaintea preliminariilor, semnale că România îi poate îndeplini dorința. A reușit pe alocuri, dar a fost tras în jos de incapacitatea de a renunța la unele idei fixe și de a închide meciuri în momente teribil de importante ale calificării.

Prima astfel de ocazie a venit în Cipru, în septembrie. Învinsă de Bosnia acasă (0-1), naționala nu mai avea voie să facă pași greșiți în tentativa de a prinde unul dintre primele două locuri. Și i-a făcut, chiar dacă a condus cu 2-0 un adversary net inferior. Cum? Debusolat de un gol al gazdelor, Lucescu a pierdut complet frâiele, a schimbat târziu și le-a permis ciprioților să egaleze și chiar să amenințe cu victoria în ultimele minute. La final, i-a găsit vinovați pe Moldovan și Man, dar la fel de mult a cântărit incapacitatea sa de a "ucide" tactic un adversar pe care l-a avut în mână.

Al doilea moment crucial s-a petrecut la Zenica, în decisivul cu Bosnia pierdut cu 1-3. Intrat la pauză cu 1-0 după o repriză excelentă, venerabilul selecționer a rămas fără reacție în fața tăvălugului bosniac, a primit repede gol de la Dzeko și tentativa sa de a conserva un rezultat bun a durat doar patru minute. Istoria a mai consemnat eliminarea lui Drăguș, alte două goluri ale gazdelor și senzația că, a doua oară în aceste preliminarii, selecționerul a scăpat printre degete o victorie mare.

Banca de rezerve, aport neglijabil!

La capitolul schimbări care să răstoarne soarta unuia dintre meciurile importante, Lucescu a punctat doar prin introducerea lui Ghiță în locul lui Popescu în meciul cu Austria, mutare venită pentru că stoperul de la FCSB s-a accidentat grav. Ulterior, Ghiță a înscris golul care a reaprins speranțele, dar, per total, selecționerul iese din nou pe minus.

  • Mircea lucescu in cipru
×
Mircea Lucescu, selecționerul României / Foto: Imago Images
Mircea Lucescu / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu Bosnia, la 0-1 pe Arena Națională, oamenii ofensivi pe care i-a trimis pe teren (Hagi, Mitriță, Moruțan și Alibec) au fost invizibili. În Austria, la 1-2, a efectuat schimbările când adversarul ne conducea deja cu 2-0 și doar Tănase, cu un gol în minutul 90+6, a ieșit în evidență. În meciurile decisive, zero pe linie!

Contra Ciprului, schimbările venite după golul de 2-2 au fost groaznice: Șut a intrat pentru a se accidenta și a fi înlocuit cu Tănase, Sorescu a înotat în zona invizibilului Man. Niciun efect palpabil, nicio realizare.

Cu Bosnia, lipsa de inspirație a atins apogeul. Drăguș, trimis în locul marcatorului Bîrligea, a fost eliminat, iar Miculescu, Răzvan Marin și Tănase nu au putut aduce plusul dorit.

Man și Drăguș, starurile care au trădat

La nivel individual, cu greu se poate găsi un câștig clar al actualei campanii, poate doar modul inspirat în care Vlad Dragomir a intrat în meciul cu Austria. Din garda veche a dispărut pe final de preliminarii Stanciu, iar doi dintre jucătorii exponențiali au pe conștiință puncte esențiale pierdute.

Cei doi Denis, Drăguș și Man, au scăzut nivelul chiar în partidele de totul sau nimic. Primul a semnat o serie de ratări mari în partida de debut de coșmar cu Bosnia și și-a întregit "opera" prin eliminarea stupidă de la Zenica, intercalând între ele o încercare spectaculoasă de a înscrie cu câlcâiul contra Canadei.

Al doilea a fost o umbră a jucătorului care face spectacol la PSV și a dat impresia că nu e făcut pentru partidele mari în tricoul naționalei. Are “în cârcă” o mare ratare în Cipru la 2-1 pentru România, dar și o vină importantă la golul de 2-2 al gazdelor. A ieșit pe minus și cu Bosnia, când a ratat două șanse importante într-un moment în care tricolorii puteau trimite definitiv la podea un adversar pe care-l număraseră în prima repriză.

Promisiunea pe care Lucescu nu a ținut-o

În iunie, la finalul victoriei cu Cipru, Mircea Lucescu făcea un anunț curajos și surprinzător în același timp: "Nu mai vorbesc de nicio reconstrucție. Eu vreau să fac o națională în primul rând cu jucători din campionatul intern, care să fie un exemplu pentru copiii acestei țări", spunea selecționerul, încercând să atingă o coardă pe care o considera sensibilă.

Doar că dorința lui "Il Luce" nu s-a "pupat" cu practica, iar jucătorii din Superligă au privit fie din tribune, fie de pe banca de rezerve cu Lucescu mizează în continuare pe stranieri. Cu Cipru au intrat Dobre și Bancu, cu Austria a mizat din primul minut pe Chipciu, Popescu și Bîrligea, iar la Zenica s-a bazat pe aceiași Chipciu și Bîrligea. Impactul campionatului intern a fost unul modest, sub așteptări, presărat doar de momentele de inspirație ale lui Bîrligea sau Tănase.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
&rdquo;Nu e normal să stai cu m&acirc;na &icirc;ntinsă&rdquo;. Ilie Bolojan le explică rom&acirc;nilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
ARTICOLE PE SUBIECT
Chivu - Kompany, fundași centrali! Pantilimon și-a stabilit primul 11 format din foștii săi colegi. A ales și trei rezerve
Chivu - Kompany, fundași centrali! Pantilimon și-a stabilit "primul 11" format din foștii săi colegi. A ales și trei rezerve
Mircea Lucescu a plecat la Zurich! Cine &icirc;l &icirc;nsoțește pe selecționer la tragerea la sorți pentru baraj
Mircea Lucescu a plecat la Zurich! Cine îl însoțește pe selecționer la tragerea la sorți pentru baraj
Turcii, frapați de declarația lui Gică Popescu &icirc;naintea tragerii la sorți: &rdquo;Remarcabil!&rdquo;
Turcii, frapați de declarația lui Gică Popescu înaintea tragerii la sorți: ”Remarcabil!”
Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile Regelui Gică Hagi
Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile "Regelui" Gică Hagi
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi"
Gino Iorgulescu tranșează viitorul băncii tehnice &icirc;nainte de baraj: Nu el e problema!
Gino Iorgulescu tranșează viitorul băncii tehnice înainte de baraj: "Nu el e problema!"
După ce l-a concediat pe Tony, Poli Iași renunță la trei stranieri folosiți de antrenorul portughez!
După ce l-a concediat pe Tony, Poli Iași renunță la trei stranieri folosiți de antrenorul portughez!
ULTIMELE STIRI
Ucrainenii au votat! Ce adversară &icirc;și doresc la barajul pentru Mondial
Ucrainenii au votat! Ce adversară își doresc la barajul pentru Mondial
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino
Gică Popescu, sceptic &icirc;n privința șanselor la baraj: Va fi teribil de greu
Gică Popescu, sceptic în privința șanselor la baraj: "Va fi teribil de greu"
Constantin Din, președintele FRH, a fixat obiectivul naționalei feminine la CM. Ce zice despre Trofeul Carpați (VOYO Pro Arena)
Constantin Din, președintele FRH, a fixat obiectivul naționalei feminine la CM. Ce zice despre Trofeul Carpați (VOYO & Pro Arena)
Gattuso și Montella, revoltați &icirc;naintea posibilului baraj cu Rom&acirc;nia. Mesaj pentru FIFA
Gattuso și Montella, revoltați înaintea posibilului baraj cu România. Mesaj pentru FIFA
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino

Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino

Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după Rom&acirc;nia - San Marino 7-1: &bdquo;Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate&rdquo;

Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după România - San Marino 7-1: „Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate”

Gregory Tade: &bdquo;Gigi Becali e un măscărici&rdquo;. Fostul golgheter iese la atac: &bdquo;Reghecampf mi-a distrus cariera&rdquo;

Gregory Tade: „Gigi Becali e un măscărici”. Fostul golgheter iese la atac: „Reghecampf mi-a distrus cariera”

Rom&acirc;nia - San Marino 7-1! Tricolorii au făcut spectacol &icirc;ntr-o partidă &icirc;ncepută rușinos

România - San Marino 7-1! Tricolorii au făcut spectacol într-o partidă începută rușinos

Gigi Becali, reacție &icirc;n forță după ce arabii au luat decizia finală &icirc;n cazul lui Florinel Coman

Gigi Becali, reacție în forță după ce arabii au luat decizia finală în cazul lui Florinel Coman

S-a stabilit! Care sunt cei patru posibili adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Cupa Mondială

S-a stabilit! Care sunt cei patru posibili adversari ai României la barajul pentru Cupa Mondială



Recomandarile redactiei
Ucrainenii au votat! Ce adversară &icirc;și doresc la barajul pentru Mondial
Ucrainenii au votat! Ce adversară își doresc la barajul pentru Mondial
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino
Gică Hagi a vorbit despre barajul pentru Mondial! Cum a răspuns c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă Lucescu va fi pe bancă
Gică Hagi a vorbit despre barajul pentru Mondial! Cum a răspuns când a fost întrebat dacă Lucescu va fi pe bancă
Gattuso și Montella, revoltați &icirc;naintea posibilului baraj cu Rom&acirc;nia. Mesaj pentru FIFA
Gattuso și Montella, revoltați înaintea posibilului baraj cu România. Mesaj pentru FIFA
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi"
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt &icirc;n Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
CITESTE SI
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

stirileprotv Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică &icirc;n Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

stirileprotv Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi &bdquo;obiective&rdquo;. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

stirileprotv Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi „obiective”. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!