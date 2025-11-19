Pentru că România a încheiat pe locul trei în grupa din preliminarii, tricolorii se vor afla în urna a patra la tragerea de sorți și vor înfrunta un adversar din prima urnă din care mai fac parte alături de Turcia și Italia, Ucraina și Danemarca.

Gică Popescu i-a surprins pe turci

Imediat după victoria României în fața lui San Marino, Gică Popescu, legendarul fotbalist român și totodată o legendă a lui Galatasaray, a făcut o declarație care i-a uimit pe turci.

Popescu a mărturisit că și-ar dori ca Turcia să fie adversara României în semifinala barajului, care se va disputa pe 26 martie.

Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul UEFA din Nyon.

”Turcia vreau să fie adversara noastră. Vreau să văd nivelul la care e Turcia comparativ cu noi acum. În anii 90, noi eram mult peste Turcia, vreau să văd acum”, a spus Popescu.

Turcii au reacționat imediat și au notat că declarațiile fostului mare fotbalist sunt surprinzătoare: ”Declarația neașteptată a lui Popescu înainte de tragerea la sorți”, au titrat cei de la TRHaber, care mai apoi au continuat: ”Cu puțin timp rămas până la tragerea la sorți, unul dintre numele legendare ale fotbalului românesc, Gică Popescu, a făcut vâlvă prin comentariile sale. Popescu, fost jucător al lui Galatasaray, a declarat că își dorește ca România să se dueleze cu Turcia în semifinala play-off-ului”.

Cum arată configurația urnelor pentru barajul de calificare la Cupa Mondială

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: România, Suedia, Macedonia, Irlanda de Nord

