România a „reușit“ să o dea în bară, în grupa H, una în care mulți ne vedeau pe primul loc, imediat după tragerea la sorți, după cum Sport.ro a arătat aici.

S-a ajuns aici din cauza unui parcurs îngrozitor, în care 10 din cele 13 puncte le-am câștigat cu San Marino și Cipru. În partidele care au contat cu adevărat, cele cu Bosnia și Austria, am strâns 3 puncte din 12 posibile! Bosnia ne-a bătut tur-retur, iar Austria ne-a surclasat, la Viena. Dacă nu era golul lui Ghiță, la ultima fază a meciului cu Austria (1-0), la București, bilanțul nostru cu principalele contracandidate la calificare ar fi arătat și mai rău!

Lucescu apropie naționala de un minim istoric!

Cu o înfrângere și o victorie în această lună, România va intra pe „tobogan“. Cum succesul cu San Marino (7-1), cea mai slabă națională din lume, locul 210 din 210 în clasamentul FIFA, nu ne ajută cu nimic, vom plăti scump înfrângerea cu Bosnia (1-3), la Zenica.

În următorul clasament FIFA, care va fi publicat pe 21 noiembrie, România va aluneca de pe 47 pe 50. Ne vom afla, așadar, sub echipe precum Costa Rica (48), Tunisia (40) și Ungaria (38). Și ne vom apropia, în mod periculos, de un minim istoric! Pentru că, în cel mai slab moment al existenței sale fotbalistice în ierarhia FIFA, România a ocupat locul 57. S-a întâmplat, în două rânduri. Prima dată, în 2011, pe când selecționer era Răzvan Lucescu. A doua oară, în 2012, la scurt timp după ce Lucescu jr a fost înlocuit de Victor Pițurcă.

Clasamentul FIFA contează enorm, contrar așteptărilor, iar Sport.ro tocmai a arătat aici avantajul imens pe care îl oferă această ierarhie pentru două naționale.

