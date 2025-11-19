Danemarca a ratat absolut dramatic calificarea directă la CM 2026. Marți seară, în ultima rundă din grupa C, naționala condusă de Brian Riemer avea nevoie de cel puțin un egal contra Scoției pentru a câștiga grupa, însă gazdele de pe Hampden Park au dat lovitura în prelungiri, când au înscris două goluri și s-au impus cu 4-2.

Danezii și-ar dori să înfrunte Macedonia de Nord sau Irlanda de Nord la baraj



Danezii au coborât astfel pe locul 2 și se vor afla în prima urnă valorică la tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din play-off-ul programat la finalul lunii martie. Posibilele adversare sunt România, Suedia, Macedonia de Nord și Irlanda de Nord.



Jurnaliștii danezi de la Tipsbladet și-ar dori ca adversara din semifinalele barajului să fie Macedonia de Nord sau Irlanda de Nord, în timp ce Suedia este considerată cel mai dificil adversar.



"Macedonia de Nord ar fi un adversar de vis pentru noi, iar Irlanda de Nord poate fi considerată aproape la fel de atractivă pentru Danemarca. În schimb, o tragere de coșmar ne-ar putea-o aduce în față pe Suedia, care are staruri în echipă precum Alexander Isak sau Viktor Gyokeres", au scris danezii.

Danemarca a participat la șase ediții de Cupă Mondială, inclusiv la ultimele două, în 2018 și 2022. Cea mai bună performanță a realizat-o în 1998, când a ajuns până în sferturile de finală.

Posibilele adversare ale României în semifinalele barajului pentru CM 2026

România va disputa în deplasare meciul din semifinalele barajului, în timp ce gazdele finalelor se vor stabili prin tragere la sorți.



Tragerea la sorți va avea loc la Zurich, joi, de la ora 14:00.

