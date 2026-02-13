După meci, Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a plâns de arbitrajul lui Horațiu Feșnic și a reclamat faptul că centralul nu a fluierat henț înainte de cel de-al doilea gol al oltenilor.

Marian Barbu se va afla la centru în Universitatea Craiova - FCSB

După meciul cu Universitatea Craiova, pentru campioana en-titre urmează tot un meci cu formația din Bănie, de această dată în campionat și pentru echipa patronată de Gigi Becali reprezintă poate ultima șansă de a ajunge în play-off.

Conform Golazo, pentru a pune punct speculațiilor și controverselor legate de arbitraj, Kyros Vassaras a decis să trimită un arbitru de top la meciul din campionat. CCA a decis ca Marian Barbu să arbitreze meciul din campionat.

De altfel, în camera VAR se va afla Ionuț Coza, arbitrul despre care Dan Alexa susținea că în trecut acesta a făcut parte din galeria lui Rapid, lucru care, cel mai probabil, nu îi va pica deloc bine lui Gigi Becali: ”Coza e un arbitru pe care l-am apreciat până azi. E rapidist, a fost în galeria Rapidului. Îmi asum, pentru că e adevărat ce spun”, declara Dan Alexa în urmă cu câțiva ani, după un meci Rapid – Poli Timișoara din Liga 2.