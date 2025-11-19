Deși am terminat grupa doar pe locul 3, sub Austria și Bosnia, România se agață de colacul de salvare numit play-off. În mijlocul dezbaterilor privind viitorul băncii tehnice, Gino Iorgulescu face scut în jurul lui Mircea Lucescu.



Calificarea directă a fost ratată, iar Austria merge la Mondial. Bosnia ne-a luat fața pentru poziția secundă, dar formatul competiției ne mai oferă o șansă în martie 2026. În acest context tensionat, președintele LPF consideră că o schimbare a selecționerului ar fi o eroare strategică majoră.



Oficialul a punctat că timpul extrem de scurt rămas până la meciurile decisive face imposibilă implementarea unei noi filozofii de joc.



"Ce să faci într-o săptămână?"



Gino Iorgulescu recunoaște eșecul din grupă, dar refuză să arunce vina exclusiv în curtea selecționerului. Șeful Ligii marșează pe ideea continuității, subliniind că Mircea Lucescu are avantajul crucial de a cunoaște deja "materialul clientului".



"Dacă evaluăm și suntem pe locul 3 este o nereușită. O campanie care nu a fost chiar bună, dar sperăm acum la baraj, vedem cu cine picăm. Șanse mai sunt și trebuie să sperăm. Vedem exemplul Italiei, de 3 ori campioană mondială, cu jucători importanți, dar care are mari probleme.



Dacă se schimbă acum selecționerul credeți că vine cineva și face minuni la un baraj? De bine, de rău, Mircea Lucescu este cel care cunoaște foarte bine jucătorii. A avut momente în care echipa a jucat foarte bine, vă dau exemplu prima repriză din Bosnia. (...) Dacă schimbăm selecționerul, ce poate face cel care vine? Se va sta foarte puțin înaintea barajului. Ce să faci într-o săptămână, poate nici atât?", a spus Gino Iorgulescu, potrivit Digisport.



Victorie de moral și ochi ațintiți spre tragerea la sorți



În altă ordine de idei, România a făcut spectacol pe "Ilie Oană" din Ploiești în ultimul meci al preliminariilor. "Tricolorii" s-au distrat cu San Marino, scor 7-1, într-un meci în care Dennis Man, Ianis Hagi, Andrei Rațiu și Louis Munteanu și-au trecut numele pe tabelă.



Totuși, greul abia începe. Joi, 20 noiembrie, România își va afla adversarul pentru semifinala barajului programată pe 26 martie 2026, meci pe care îl vom disputa în deplasare. Dacă trecem de acest hop, finala pentru biletele de Mondial se va juca pe 31 martie.



"Dacă avem toți jucătorii valizi, atunci este o șansă mare să ne calificăm la Mondial", a conchis optimist Gino Iorgulescu.

