Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile "Regelui" Gică Hagi

Extinderea imperiului auto de la Otopeni este oficială. Țiriac Collection și-a redeschis porțile într-un cadru select, prezentând publicului o variantă mult îmbunătățiță a expoziției. Dacă până acum vizitatorii puteau admira aproximativ 180 de exponate, noul spațiu găzduiește acum în jur de 300 de automobile de colecție, o cifră care transformă locația într-un punct de referință la nivel european.



Evenimentul a reunit crema sportului românesc. Alături de magnat și de fiica sa în vârstă de 28 de ani, care a avut onoarea de a tăia panglica inaugurală, s-au aflat nume grele precum Ilie Năstase, Elisabeta Lipă, Camelia Potec, George Copos și Gică Hagi, însoțit de Kira și de soțul acesteia.



„Regele” și bolizii: „Sunt iute ca pe teren”



Gică Hagi a fost vizibil marcat de anvergura investiției și de raritatea modelelor expuse. Fostul mare internațional a mărturisit că, deși a avut preferințe diferite în funcție de vârstă, rămâne un admirator al mașinilor cu istorie.



"Pe toate le-aș conduce, cu cât e mai veche, cu atât îmi place mai mult. E absolut fenomenal ce a făcut! Am avut modele preferate, în funcție de vârstă, dar toate sunt frumoase. Înseamnă istorie, înseamnă tradiție, e ceva unicat pentru mine", a spus Hagi.



Întrebat despre stilul său de condus, „Regele” nu s-a sfiit să facă o paralelă cu zilele sale de glorie din iarbă: "Sunt un șofer bun, iute, iute ca pe teren". Cât despre ce ar alege fiul său, Ianis, dintr-o asemenea colecție, Hagi a fost categoric, indicând spre zona de performanță pură: "El își alege singur. E tânăr, deci o mașină sport".

