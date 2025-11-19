Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile "Regelui" Gică Hagi

Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile Regelui Gică Hagi
Ion Țiriac, ajuns la 86 de ani, a tăiat panglica noii sale galerii auto alături de fiica sa, Ioana, într-un eveniment fastuos la care a participat inclusiv „Regele” Gică Hagi.

Ion Tiriac
Extinderea imperiului auto de la Otopeni este oficială. Țiriac Collection și-a redeschis porțile într-un cadru select, prezentând publicului o variantă mult îmbunătățiță a expoziției. Dacă până acum vizitatorii puteau admira aproximativ 180 de exponate, noul spațiu găzduiește acum în jur de 300 de automobile de colecție, o cifră care transformă locația într-un punct de referință la nivel european.

Evenimentul a reunit crema sportului românesc. Alături de magnat și de fiica sa în vârstă de 28 de ani, care a avut onoarea de a tăia panglica inaugurală, s-au aflat nume grele precum Ilie Năstase, Elisabeta Lipă, Camelia Potec, George Copos și Gică Hagi, însoțit de Kira și de soțul acesteia.

„Regele” și bolizii: „Sunt iute ca pe teren”

Gică Hagi a fost vizibil marcat de anvergura investiției și de raritatea modelelor expuse. Fostul mare internațional a mărturisit că, deși a avut preferințe diferite în funcție de vârstă, rămâne un admirator al mașinilor cu istorie.

"Pe toate le-aș conduce, cu cât e mai veche, cu atât îmi place mai mult. E absolut fenomenal ce a făcut! Am avut modele preferate, în funcție de vârstă, dar toate sunt frumoase. Înseamnă istorie, înseamnă tradiție, e ceva unicat pentru mine", a spus Hagi.

Întrebat despre stilul său de condus, „Regele” nu s-a sfiit să facă o paralelă cu zilele sale de glorie din iarbă: "Sunt un șofer bun, iute, iute ca pe teren". Cât despre ce ar alege fiul său, Ianis, dintr-o asemenea colecție, Hagi a fost categoric, indicând spre zona de performanță pură: "El își alege singur. E tânăr, deci o mașină sport".

Comori care nu sunt de vânzare

Ion Țiriac a explicat că valoarea sentimentală și istorică a colecției depășește orice estimare financiară. Miliardarul a punctat că nu intenționează să înstrăineze niciun model, amintind amuzat de momentul când a "uitat" două modele Ferrari într-un garaj.

"E foarte greu să calculezi cât valorează, sunt mașini pe care s-au plătit 2-3-4 milioane. Colecția nu e de vânzare, au fost bani foarte mulți, dar eu la vârsta mea nu mai am nevoie de bani", a transmis Țiriac.

Omul de afaceri a ținut să precizeze că spațiul actual a atins capacitatea maximă și că este mândru să lase această moștenire vizuală copiilor și publicului larg. Galeria va fi deschisă vizitatorilor începând de joi, 20 noiembrie.

