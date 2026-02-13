Gabriela Ruse s-a calificat în ultimul tur la Dubai: victorie în fața sportivei din Ucraina

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a reuşit să acceadă în ultimul tur al calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, după ce a învins-o, vineri, pe ucraineanca Iulia Starodubţeva cu 6-2, 6-7 (3/7), 6-1.

Ruse (28 ani, 72 WTA) s-a impus după două ore şi 24 de minute, în care a reuşit 9 aşi, dar a comis şi 7 duble greşeli, la prima sa confruntare cu Starodubţeva (25 ani, 103 WTA).