De la Fuente, prima reacție după ce Spania a ajuns în finala Cupei Mondiale: „Au înfruntat cea mai bună echipă”

Spania a învins marți, la Dallas, reprezentativa Franței, scor 2-0, grație golurilor marcate de Mikel Oyarzabal (22'), din penalty, și Pedro Porro (58'). Imediat după fluierul final, selecționerul Luis de la Fuente a oferit o primă reacție.

Antrenorul a subliniat greutatea momentului și emoțiile adunate pe parcursul turneului, dar și încrederea în proiectul pe care l-a construit la echipa națională.

„Acum este greu de descris ceea ce simte un om, dar trebuie să fie ceva asemănător cu fericirea și cu mândria de a antrena astfel de profesioniști. Ne mai rămâne un pas și vom încerca să îl facem. Sigur că da, acum există multă tensiune acumulată, este o responsabilitate uriașă. Să fii în finala Mondialului este un lux destinat doar celor aleși, iar omul trebuie să asimileze toate acestea”, a spus Luis de la Fuente, potrivit Marca.