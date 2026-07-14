De la Fuente, prima reacție după ce Spania a ajuns în finala Cupei Mondiale: „Au înfruntat cea mai bună echipă”

Spania a învins marți, la Dallas, reprezentativa Franței, scor 2-0, grație golurilor marcate de Mikel Oyarzabal (22'), din penalty, și Pedro Porro (58'). Imediat după fluierul final, selecționerul Luis de la Fuente a oferit o primă reacție.
Antrenorul a subliniat greutatea momentului și emoțiile adunate pe parcursul turneului, dar și încrederea în proiectul pe care l-a construit la echipa națională.
„Acum este greu de descris ceea ce simte un om, dar trebuie să fie ceva asemănător cu fericirea și cu mândria de a antrena astfel de profesioniști. Ne mai rămâne un pas și vom încerca să îl facem. Sigur că da, acum există multă tensiune acumulată, este o responsabilitate uriașă. Să fii în finala Mondialului este un lux destinat doar celor aleși, iar omul trebuie să asimileze toate acestea”, a spus Luis de la Fuente, potrivit Marca.
Încredere totală în propriul plan
Tehnicianul spaniol a ținut să laude forța grupului pe care îl conduce, explicând de ce echipa sa a avut câștig de cauză în fața selecționatei antrenate de Didier Deschamps.
„Când am început în urmă cu aproape patru ani cu o idee, am rămas fideli acelei idei, iar ea ne-a adus până aici. Ne confruntam cu una dintre cele mai bune naționale din lume, dar astăzi ei au înfruntat cea mai bună echipă din lume”, a transmis selecționerul Spaniei.
Ibericii vor juca duminică pentru trofeu, pe arena MetLife din New Jersey. Spania își va afla miercuri adversara din actul final, urmând să întâlnească învingătoarea din semifinala dintre Anglia și Argentina, programată miercuri seară.
Aceasta este a doua prezență a spaniolilor în ultimul act al competiției, după ediția din 2010, pe care au și câștigat-o. Franța va disputa finala mică împotriva echipei învinse din a doua semifinală.