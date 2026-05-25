Selecționerul Luis de la Fuente (64 de ani) a anunțat luni după-amiază lotul final al naționalei Spaniei pentru turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Spania face parte din Grupa H la CM 2026, alături de Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită. Ibericii debutează pe 15 iunie, de la 19:00, împotriva Capului Verde

Selecționerul Spaniei a explicat de ce nu a convocat niciun jucător de la Real Madrid pentru CM 2026

Luis de la Fuente nu a convocat niciun jucător de la Real Madrid, ocupanta locului secund în La Liga, în timp ce a chemat pentru CM 2026 opt jucători de la FC Barcelona.

În cadrul unei conferințe de presă, Luis de la Fuente a explicat alegerile pe care le-a făcut remarcând faptul că nu ia în calcul niciodată cluburile la care evoluează jucătorii care merită să fie convocați la prima reprezentativă.

”Sunt antrenorul echipei naționale și nu mă uit la de unde vin jucătorii. Sunt jucători de la echipa națională, nu mă uit la un club sau altul. Nu am acea părtinire locală pe care ar putea-o avea un fan.

Tot ce îmi doresc este ca acești jucători să se simtă mândri că reprezintă echipa națională”, a spus Luis de la Fuente, potrivit Marca.

Înainte de startul campaniei din SUA, Mexic și Canada, naționala Spaniei va bifa două jocuri de pregătire la începutul lunii iunie. Spania le va înfrunta pe Irak (4 iunie) și Peru (9 iunie).

Cum arată lotul Spaniei pentru CM 2026