Gigi Becali l-a trecut pe 'linie moartă', acum a pierdut și convocarea pentru Turcia - România

Trecut pe 'linie moartă' la FCSB de patronul Gigi Becali în perioada în care echipa campioană era condusă de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, Ștefan Târnovanu nu primește vot de încredere nici de la actualul antrenor, Mirel Rădoi. Târnovanu a fost convocat constant anul trecut, însă acum, devenit rezervă la FCSB, goalkeeper-ul din Iași a ratat și convocarea pentru Turcia - România, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară.
Selecționerul Mircea Lucescu i-a convocat pentru postul de portar pe Ionuț Radu de la Celta Vigo, Marian Aioani de la Rapid și pe Mihai Popa de la CFR Cluj.
Ștefan Târnovanu a strâns patru meciuri în naționala României, are 25 de ani și e cotat la 4,5 milioane euro de site-ul Transfemarkt. Lansat de Poli Iași, unde a fost descoperit de Benone Dohot, Ștefan Târnovanu (1,98 m) mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2028.
Lotul naționalei României pentru barajul cu Turcia
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Ștefan Târnovanu este nemulțumit de situația în care a ajuns la FCSB. Portarul a fost trecut pe banca de rezerve pentru a-i face loc goalkeeper-ului under-21, Matei Popa, care a fost titularizat astfel încât FCSB să aibă în teren doar jucători de câmp cu experiență.
Gigi Becali a discutat cu Ștefan Târnovanu
Târnovanu s-a plâns de situația sa la agentul Ioan Becali și a mărturisit că vrea să îi ceară lui Gigi Becali să îl lase să plece la vară pe o sumă mai mică decât este clauza de reziliere, adică 4 milioane de euro.
Inițial, Gigi Becali a fost extrem de supărat pentru atitudinea jucătorului, însă, ulterior, după ce a discutat cu fotbalistul, care a recunoscut că este nemulțumit, s-a liniștit și a revenit la sentimente mai bune.
Totuși, Becali i-a transmis lui Târnovanu că poate pleca de la FCSB abia în iarna viitoare, deoarece în vară nicio echipă nu își va dori să îl transfere, deoarece nu va mai apăra.
”Am vorbit cu el. I-am zis: ’Acum nu te vinde nimeni’. A recunoscut că a avut zile proaste, că nu s-a concentrat bine. A recunoscut. Giovanni a zis ce a spus el. Nu a inventat nimic. Dar nu e problemă. S-a convins.
I-am zis: ’Băi, tu nu poți pleca în vară! Doar în iarnă. Când aperi la națională și în cupele europene. Acum cine să te ia? Acum nu te pot băga’. El a zis că vrea binele echipei și că a înțeles situația, că e greu.
A fost corect. Mi-a plăcut de el. A zis că totul e adevărat. Asta e. Nici nu am vrut să-l tachinez prea mult. I-am zis: ’Bă, fii bărbat! Te clatini la prima bătaie de vânt? Stai în picioare!’. Băiatul a înțeles tot”, spus Becali, conform GSP.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News