Gloria Bistrița și SCM Craiova vor fi adversare în semifinale, la Turneul Final 4 al Cupa României la handbal feminin, în perioada 9-10 mai, la Baia Mare. În cealaltă semifinală se vor înfrunta SCM Râmnicu Vâlcea și Minaur Baia Mare.

CS Gloria Bistrița, finalista de anul trecut, și SCM Universitatea Craiova s-au calificat, miercuri, în semifinalele Cupei României la handbal feminin.

CS Gloria Bistrița a surclasat-o pe CSM Corona Brașov cu scorul de 35-22, în TeraPlast Arena, condusă de Larissa Nusser, autoare a 8 goluri. Lorena-Gabriela Ostase a reușit 6 goluri pentru gazde, Yaroslava Burlachenko a marcat 5, iar portarul Renata Lais De Arruda a avut 10 intervenții. De la Corona s-a evidențiat Sorina-Maria Grozav, cu 5 goluri.

În celălalt sfert de finală, CS Rapid București a fost învinsă în Giulești de SCM Universitatea Craiova, cu 30-28, după ce în min, 56 scorul era egal, 27-27.

Estevana Polman a înscris 6 goluri pentru Rapid, iar Dorina Korsos a marcat 5.

De la învingătoare, cele mai bune au fost Valentina Blazevic (11 goluri), Ivona Pavicevic (5) și Alicia-Maria Gogîrlă (5).