Gică Hagi a subliniat importanța jocului colectiv pentru tricolori la partida Turcia - România, în momentul în care a fost întrebat dacă fiul său, Ianis, poate să facă diferența în confruntare.

Gică Hagi, analiză înainte de Turcia - România

„Regele” a explicat, de asemenea, că tricolorii trebuie să controleze ritmul și intensitatea duelului pentru a se impune împotriva turcilor.

„Fiecare jucător poate face diferența în modul lui, defensiv sau ofensiv. Noi trebuie să stăm bine ca echipă, apoi un jucător va ieși în evidență. Așa pregătesc și eu meciurile, așa e discursul. Echipa să interpreteze foarte bine jocul, defensiv și ofensiv, mai bine decât adversarul, și cu siguranță apoi o să iasă unul sau altul în evidență, ori fundaș, ori mijlocaș ori atacant.

E ca o finală. Trebuie să știi să joci, când apeși, când accelerezi, când încetinești. Trebuie să ai discernământ, să controlezi ritmul și intensitatea jocului, să ai control, să poți face lucrurile. Acolo e lupta cea mai mare, să controlezi ritmul și intensitatea jocului. Să simți și să vezi jocul. Trebuie să ai și inițiativă, să știi când și cum o ai. Asta ține de analiza meciului, să-i spui echipei unde să atace, unde sunt punctele forte și slabe ale turcilor”, a declarat Gică Hagi, la Prima Sport.

Iosif Rotariu, încrezător în Ianis Hagi

Iosif Rotariu (63 de ani) a prefațat confruntarea Turcia - România. Rotariu a spus despre Ianis Hagi că este fotbalistul care poate avea realizări individuale de excepție, dacă este în formă și are o zi bună. El a mizat și pe faptul că fiul „Regelui” cunoaște fotbalul turc, deoarece evoluează în prezent la Alanyaspor.

„În astfel de meciuri contează cel mai mult jocul colectiv al echipei. Echipa este atuul principal. E Ianis Hagi care joacă în campionatul Turciei, cunoaște tot ce este în Turcia și poate să fie unul dintre atuurile echipei naționale.

Ianis, dacă prinde o zi bună și este în formă, are realizări individuale extraordinare. S-ar putea ca el să le spună despre ce se întâmplă în Turcia. A jucat și contra Galatei, și contra lui Beșiktaș, și știe ce se întâmplă în Turcia”, a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

51 de selecții, 8 goluri și 8 pase decisive a strâns Ianis Hagi în tricolor.

Au mai rămas doar șase zile înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.