Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit deschis despre plecarea sa de la echipa națională de după EURO 2024. Fostul selecționer a recunoscut unul dintre motivele din spatele hotărârii sale.

Edi Iordănescu, cu cărțile pe față

Iordănescu junior și-ar fi dorit să aibă parte de un staff tehnic format din angajați FRF, nu din colaboratori care să vină de la echipele de club la națională. Nu s-a putut ajunge la un acord, din cauza costurilor ridicate pentru forul condus de Răzvan Burleanu.

„Cam așa a fost. A fost un cumul de factori. Un mix profesional și personal. Dar da, au fost mai multe motive și unul dintre ele a fost și acesta. A fost o situație care a dus la un blocaj cu stafful. Mi-am dorit un staff complet, mai complex, mai numeros și mai bine susținut din punct de vedere financiar.

Este o realitate. Nu trebuie să ne ascundem. Mi-am dorit să am oameni în plus în staff. Știu ce înseamnă fotbalul modern, știu ce înseamnă fotbalul la cel mai înalt nivel, ce înseamnă un staff competitiv. Fără asta nu poți reuși, nu poți ține pasul. Nu în ultimul rând, mi-am dorit și un plus de tehnologie.

Iordănescu junior: „Și aici am mai solicitat îmbunătățiri”

În perioada cât eu am fost acolo am implementat foarte multă tehnologie și mi-aș fi dorit să continuăm să dezvoltăm segmentul ăsta, pentru că ăsta este viitorul. Mărturisesc că și în pregătirea EURO am apelat la o companie care lucra cu inteligență artificială și ne-a ajutat.

Mie îmi plac lucrurile astea foarte mult. Și aici am mai solicitat îmbunătățiri. Cred că aici am fi putut să găsim resurse, dar din păcate au fost alte zone unde nu s-au găsit”, a declarat Edi Iordănescu, conform digisport.ro.