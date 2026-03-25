CFR Cluj a fost, până într-un punct, considerată că va face parte din plutonul formațiilor care vor juca în play-out-ul de Superliga României, alături de FCSB. Până la urmă, clubul din Ardeal a reușit să se redreseze într-un mod miraculos și să prindă play-off-ul, ceea ce nu se poate spune despre campioana țării în exercițiu.

Datorită evoluțiilor foarte bune avute de CFR Cluj cu Daniel Pancu, conducerea clubului din Gruia nu își pune problema schimbării antrenorului. Din contră, oficialii ardelenilor i-au propus deja prelungirea contractului lui Pancu.

Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, sub lupa lui Daniel Chiriță

Tehnicianul a ajuns la CFR Cluj pe 1 noiembrie 2025, într-un moment dificil, când echipa se afla în partea de jos a clasamentului. De atunci, rezultatele au fost foarte bune, iar în 19 meciuri a obținut 13 victorii, trei remize și trei înfrângeri, ceea ce înseamnă o medie de 2,21 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt.

În ciuda înfrângerii din derby-ul cu Universitatea Cluj, conducerea clubului își dorește continuitate pe banca tehnică. Oamenii care decid soarta formației din Ardeal au dezvăluit că Pancu a primit deja o ofertă pentru prelungirea contractului.

Într-un dialog cu Sport.ro, Daniel Chiriță, fost fundaș la Rapid, echipă la care Daniel Pancu a scris istorie ca fotbalist, a declarat că, din punctul său de vedere, secretul antrenorului este acela al faptului că a reușit să unească vestiarul.

Daniel Pancu a reușit să unească vestiarul CFR-ului, crede Daniel Chiriță

Chiar dacă echipa din Cluj are un lot foarte bun, Chiriță nu crede că până la mandatul lui Pancu vestiarul era foarte unit, iar de aici și rezultatele deloc convingătoare, care o puteau face să evolueze în play-out-ul de Superliga României.

”Toată lumea zicea că nu va putea să țină ritmul acela de victorii la rând, dar nu a clacat și a ajuns în play-off. Acum se bate la campionat!

Cred că Daniel Pancu a unit vestiarul, cred că acesta e secretul. A făcut o emulație în jurul echipei, a schimbat ceva în bine! A unit vestiarul! Când ai unit vestiarul... însă are și lot, CFR are și bancă cu jucători buni, nu doar prim 11”, a spus Daniel Chiriță într-un dialog cu Sport.ro.