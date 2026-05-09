La primul sezon complet ca antrenor la nivel de seniori, Cristi Chivu a reușit să câștige titlul în Serie A cu trei etape înainte de final. Miercuri, de la ora 22:00, în direct pe VOYO, Inter poate face eventul dacă învinge Lazio, pe Stadio Olimpico din Roma, în finala Cupei Italiei.

Costel Pantilimon, la Play On Sport: "Nu mă așteptam niciodată că va ajunge antrenor Cristi Chivu"

Costel Pantilimon, fost coleg cu Cristi Chivu la naționala României, recunoaște că nu s-ar fi așteptat nici măcar ca ex-căpitanul tricolorilor să înceapă meserie de antrenor, având în vedere gravele probleme de sănătate de la finalul carierei.

Pantilimon îl include în aceeași categorie și pe Vincent Kompany (40 de ani), fostul său coleg de la Manchester City, care are deja două sezoane pe banca lui Bayern Munchen.

"Nu mă gândeam că poate ajunge în punctul ăsta ca antrenor. Uite, două persoane total diferite, Kompany și Chivu. Sunt două persoane la care nu m-aș fi gândit niciodată că vor opta pentru această meserie. Cristi știu că era la națională și era sătul, pur și simplu, mai ales după acea accidentare gravă, când era în joc viața lui. Nu îl mai vedeam aproape de fotbal. Îl vedeam să stea liniștit și să își vadă de familie. Parcursul lui e foarte frumos, e chiar de poveste.

Ce e de apreciat și ce e de scos în evidență e cum a gestionat tot grupul ăsta. N-am văzut fețe supărate. Toată lumea a fost alături de el. Modul în care s-a exprimat și după victorii, și după înfrângeri, cum i-a protejat, discursul avut în fiecare conferință de presă... se vede că e alt aluat. Toată lumea scoate în evidență inteligența lui. E un băiat capabil, care a știut să gestioneze un club destul de mare", a spus Costel Pantilimon, la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO.