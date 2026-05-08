Finala ediției a 145-a a FA Cup va începe la ora 17:00 și va fi transmisă în România în exclusivitate pe VOYO. Chelsea și Manchester City se întâlnesc pentru prima dată într-o finală a Cupei Angliei, deși cele două formații s-au mai duelat înainte în partide decisive pentru trofee: cetățenii au câștigat finala Cupei Ligii din 2019 și Community Shield din 2018, iar albaștrii s-au impus în finala UEFA Champions League din 2021, scor 1-0.
Chelsea pornește în căutarea celui de-al nouălea trofeu din istoria competiției, la prima sa finală de FA Cup după 2022. Manchester City vrea al optulea triumf în Cupa Angliei.
Echipa lui Pep Guardiola joacă a patra finală consecutivă de FA Cup și a devenit deja prima formație din istoria competiției care reușește o asemenea performanță. Doar că ultimele două finale au fost pierdute: 2-1 cu Manchester United, în 2024, și 1-0 cu Crystal Palace, în 2025.
Prima finală pentru Chelsea după trei eșecuri consecutive
Albaștrii revin pe Wembley pentru prima finală de FA Cup. Între 2020 și 2022 aceștia au pierdut trei finale consecuteive. Ultimul trofeu pe care londonezii l-au cucerit în Cupa Angliei datează din 2018, când au învins-o pe Manchester United, scor 1-0.
Pe banca lui Chelsea va sta antrenorul interimar Calum McFarlane (40 de ani), promovat de la echipa Under-21 după demiterea lui Liam Rosenior, în aprilie. McFarlane a debutat la prima echipă cu o victorie chiar pe Wembley, 1-0 cu Leeds în semifinală, prin golul lui Enzo Fernandez.
Parcursul londonezilor a inclus succese cu Charlton Athletic (5-1), Hull City (4-0), Wrexham (după prelungiri), Port Vale (7-0) și Leeds United (1-0).
Cum a ajuns Chelsea în finala FA Cup
- Turul 3: 5-1 vs. Charlton Athletic (L2);
- Turul 4: 4-0 vs. Hull City (L2);
- Turul 5: 2-2, 4-2 d.p. vs Wrexham (L2);
- Sferturi de finală: 7-0 vs. Port Vale (L3);
- Semifinale: 1-0 vs. Leeds United (L1).
Cum a ajuns Manchester City în finala FA Cup
- Turul 3: 10-1 vs. Exeter City (L3);
- Turul 4: 2-0 vs. Salford City (L4);
- Turul 5: 3-1 vs. Newcastle (L1):
- Sferturi de finală: 4-0 vs. Liverpool (L1);
- Semifinale: 2-1 vs. Southampton (L2).