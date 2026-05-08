Finala ediției a 145-a a FA Cup va începe la ora 17:00 și va fi transmisă în România în exclusivitate pe VOYO. Chelsea și Manchester City se întâlnesc pentru prima dată într-o finală a Cupei Angliei, deși cele două formații s-au mai duelat înainte în partide decisive pentru trofee: cetățenii au câștigat finala Cupei Ligii din 2019 și Community Shield din 2018, iar albaștrii s-au impus în finala UEFA Champions League din 2021, scor 1-0.

Chelsea pornește în căutarea celui de-al nouălea trofeu din istoria competiției, la prima sa finală de FA Cup după 2022. Manchester City vrea al optulea triumf în Cupa Angliei.

Echipa lui Pep Guardiola joacă a patra finală consecutivă de FA Cup și a devenit deja prima formație din istoria competiției care reușește o asemenea performanță. Doar că ultimele două finale au fost pierdute: 2-1 cu Manchester United, în 2024, și 1-0 cu Crystal Palace, în 2025.