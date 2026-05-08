LIVE BLOG Chelsea - Manchester City, finala FA Cup, exclusiv pe VOYO: miză importantă pe Wembley

Chelsea - Manchester City, finala FA Cup, exclusiv pe VOYO: miză importantă pe Wembley Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cele două formații se duelează pe 16 mai, pe Wembley, în finala celei mai vechi competiții eliminatorii din lume.

TAGS:
FA CupChelseaManchester CityVoyo
Din articol

Finala ediției a 145-a a FA Cup va începe la ora 17:00 și va fi transmisă în România în exclusivitate pe VOYO. Chelsea și Manchester City se întâlnesc pentru prima dată într-o finală a Cupei Angliei, deși cele două formații s-au mai duelat înainte în partide decisive pentru trofee: cetățenii au câștigat finala Cupei Ligii din 2019 și Community Shield din 2018, iar albaștrii s-au impus în finala UEFA Champions League din 2021, scor 1-0.

Chelsea pornește în căutarea celui de-al nouălea trofeu din istoria competiției, la prima sa finală de FA Cup după 2022. Manchester City vrea al optulea triumf în Cupa Angliei.

Echipa lui Pep Guardiola joacă a patra finală consecutivă de FA Cup și a devenit deja prima formație din istoria competiției care reușește o asemenea performanță. Doar că ultimele două finale au fost pierdute: 2-1 cu Manchester United, în 2024, și 1-0 cu Crystal Palace, în 2025.

  • Fa cup
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Prima finală pentru Chelsea după trei eșecuri consecutive

Albaștrii revin pe Wembley pentru prima finală de FA Cup. Între 2020 și 2022 aceștia au pierdut trei finale consecuteive. Ultimul trofeu pe care londonezii l-au cucerit în Cupa Angliei datează din 2018, când au învins-o pe Manchester United, scor 1-0.

Pe banca lui Chelsea va sta antrenorul interimar Calum McFarlane (40 de ani), promovat de la echipa Under-21 după demiterea lui Liam Rosenior, în aprilie. McFarlane a debutat la prima echipă cu o victorie chiar pe Wembley, 1-0 cu Leeds în semifinală, prin golul lui Enzo Fernandez.

Parcursul londonezilor a inclus succese cu Charlton Athletic (5-1), Hull City (4-0), Wrexham (după prelungiri), Port Vale (7-0) și Leeds United (1-0).

Cum a ajuns Chelsea în finala FA Cup

  • Turul 3: 5-1 vs. Charlton Athletic (L2);
  • Turul 4: 4-0 vs. Hull City (L2);
  • Turul 5: 2-2, 4-2 d.p. vs Wrexham (L2);
  • Sferturi de finală: 7-0 vs. Port Vale (L3);
  • Semifinale: 1-0 vs. Leeds United (L1).

Cum a ajuns Manchester City în finala FA Cup

  • Turul 3: 10-1 vs. Exeter City (L3);
  • Turul 4: 2-0 vs. Salford City (L4);
  • Turul 5: 3-1 vs. Newcastle (L1):
  • Sferturi de finală: 4-0 vs. Liverpool (L1);
  • Semifinale: 2-1 vs. Southampton (L2).
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Chelsea - Leeds 1-0, pe VOYO! „Albaștrii” vor disputa finala FA Cup contra lui Manchester City
Chelsea - Leeds 1-0, pe VOYO! „Albaștrii” vor disputa finala FA Cup contra lui Manchester City
Spectacolul din fotbalul englez e la maxim pe VOYO! Premier League și FA Cup 9 din 10 zile
Spectacolul din fotbalul englez e la maxim pe VOYO! Premier League și FA Cup 9 din 10 zile
West Ham - Leeds din sferturile FA Cup, thriller decis la loviturile de departajare! Programul semifinalelor
West Ham - Leeds din sferturile FA Cup, thriller decis la loviturile de departajare! Programul semifinalelor
ULTIMELE STIRI
Pare că joacă tenis de o viață, dar are doar 22 de ani. „Coco” Gauff a pozat pentru faimoasa revistă Vogue
Pare că joacă tenis de o viață, dar are doar 22 de ani. „Coco” Gauff a pozat pentru faimoasa revistă Vogue
"Situație extrem de gravă!" Ce pedepse se pregătesc pentru Valverde și Tchouameni, după bătaia din vestiar
"Situație extrem de gravă!" Ce pedepse se pregătesc pentru Valverde și Tchouameni, după bătaia din vestiar
Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras! La ce meci a fost delegat
Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras! La ce meci a fost delegat
Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League
Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League
Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă
Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial



Recomandarile redactiei
Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras! La ce meci a fost delegat
Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras! La ce meci a fost delegat
"Situație extrem de gravă!" Ce pedepse se pregătesc pentru Valverde și Tchouameni, după bătaia din vestiar
"Situație extrem de gravă!" Ce pedepse se pregătesc pentru Valverde și Tchouameni, după bătaia din vestiar
Pare că joacă tenis de o viață, dar are doar 22 de ani. „Coco” Gauff a pozat pentru faimoasa revistă Vogue
Pare că joacă tenis de o viață, dar are doar 22 de ani. „Coco” Gauff a pozat pentru faimoasa revistă Vogue
Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă
Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă
Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League
Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League
Alte subiecte de interes
FA Cup | Manchester City - Manchester United 1-2 Guardiola, acasă! "Diavolii roșii" au reușit imposibilul
FA Cup | Manchester City - Manchester United 1-2  Guardiola, acasă! "Diavolii roșii" au reușit imposibilul
Erik ten Hag a dat drumul la tunuri! "Știu ce fac și știu de ce sunt aici"
Erik ten Hag a dat drumul la tunuri! "Știu ce fac și știu de ce sunt aici"
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

stirileprotv Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

stirileprotv Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!