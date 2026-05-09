Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Mașina vine cu trei pachete: Essential, Expression și Journey. Pentru pachetul Essential, prețul de pornire e de la 14.950€ , pentru Expression, prețul pleacă de la 15.450€ , iar pentru Journey, de la 16.250€ .

Noul Logan este descris de Dacia drept ”cel mai puternic Logan de până acum” , după ce modelul a primit o motorizare eco, cu GPL din fabrică, dar și cutie automată cu dublu ambreiaj.

Față de versiunea precedentă, noul Logan vine cu un design schimbat, o parte frontală reproiectată, cu faruri și stopuri redesenate și două culori noi: Sandstone și Amber Yellow. La interior, Dacia anunță materiale noi, tapițerie specifică și un ecran multimedia de 10 inch (VEZI GALERIA FOTO).

Marea noutate este însă motorizarea Eco-G 120. Este vorba despre un motor cu trei cilindri, cu alimentare dublă benzină/GPL, iar trecerea între cele două surse de alimentare se face de la un buton amplasat la bord.

Dacia susține că mașina are o autonomie de până la 1.500 km și explică faptul că un drum București-Atena va putea fi făcut cu un singur plin.

Ce aduce nou Dacia Logan

Dacia a pregătit pentru noul Logan o listă importantă de dotări, inclusiv ecranul central menționat anterior, un tablou de bord digital, un sistem audio 3D Arkamys și încărcător wireless prin inducție.

Modelul primește și mai multe sisteme de siguranță și asistență pentru șofer: frânare automată de urgență cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, comutare automată între faza lungă și faza scurtă, asistență la menținerea benzii, recunoașterea semnelor de circulație și cameră video pentru detectarea oboselii șoferului.