Jose Mourinho și-a ales favorita de la Cupa Mondială: "O generație incredibilă! Poate câștiga trofeul"

Nu mai puțin de 48 de echipe vor lua startul la ediția din acest an a Cupei Mondiale - record în istoria competiției. Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul celor de la Benfica, crede că Portugalia are șanse reale să câștige în premieră trofeul.

Jose Mourinho: "Portugalia poate câștiga Cupa Mondială / Iranul merită să joace"

Portughezul vorbește despre o generație "extrem de talentată" a echipei conduse de Roberto Martinez, cu Cristiano Ronaldo așteptat să facă parte din lot și la 41 de ani.

"Portugalia poate face orice. Are o generație incredibilă, care a câștiga Liga Națiunilor în urmă cu un an.

În 2026, am câștigat Campionatul European, iar generație de acum este superioară din punct de vedere tehnic celei de atunci. Desigur, mai este și Brazilia lui Ancelotti, mai este și Argentina, dar cred că Portugalia poate câștiga Cupa Mondială", a spus Jose Mourinho, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Cel mai bun rezultat din istorie al Portugaliei la Cupa Mondială este un loc 4 obținut la ediția din 2006. În 2022, lusitanii au fost eliminați în sferturile de finală, după 0-1 contra Marocului.

Mourinho a fost întrebat și dacă este de părere că Iranul ar trebui să participe la CM 2026, având în vedere că are meciurile programate în SUA, țară cu care se află în război.

"Politica este una, sportul este alta. Băieții din Iran s-au calificat la Cupa Mondială - o Cupă Mondială cu prea multe echipe - și merită să joace acolo", a răspuns Mourinho.