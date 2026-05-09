Liverpool - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 14:30. "Cormoranii" pot face pasul decisiv către Champions League

Venită după eșecul din derby-ul cu Manchester United (2-3), Liverpool se află pe locul 4 și este aproape să obțină calificarea matematică în următoarea ediție de Liga Campionilor. Cu trei runde rămase din Premier League, "cormoranii" au șase puncte avans față de poziția a șasea ocupată de Brentford.

În săptămâna jocului, presa engleză a scris despre dorința conducerii lui Liverpool de a-i prelungi contractul lui Arne Slot până în 2029. Decizia vine după un sezon sub așteptări sub comanda managerului olandez, care în stagiunea sa de debut a cucerit titlul în Premier League.

La conferința de presă premergătoare jocului, Arne Slot a anunțat că Mohamed Salah este "foarte aproape" de revenirea pe teren după accidentarea suferită luna trecută. De asemenea, Ibrahima Konate și Florian Wirtz ar putea apărea contra lui Chelsea, deși au acuzat probleme medicale în această săptămână.

Chelsea, serie groaznică în Premier League

Chelsea, locul 9, cu 48 de puncte, traversează o formă dezastruoasă, cu cinci înfrângeri la rând în Premier League. Este o serie care se înregistrase ultima oară în urmă cu 33 de ani.

Putea fi și mai rău pentru echipa condusă de interimarul Calum McFarlane, în cazul în care Joao Pedro nu ar fi marcat golul de onoare, în prelungiri, la ultima partidă de campionat, contra lui Nottingham Forest (1-3). Fără reușita brazilianului, Chelsea ar fi suferit, pentru prima dată în istoria sa de 121 de ani, șase eșecuri consecutive fără gol marcat.

Deși se îndreaptă vertiginos spre a doua parte a clasamentului din Premier League, Chelsea își poate salva sezonul cu un triumf în FA Cup. Finala contra lui Manchester City este programată sâmbătă, 16 mai, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.