Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Mbappe a reușit să-i enerveze pe fanii celor de la Real Madrid cu escapada sa din Sardinia, din perioada în care atacantul francez a fost ”indisponibil” din cauza unei accidentări. Mulți dintre aceștia îl vor plecat și există chiar și o petiție, care a ajuns la 50 de milioane de semnături, pentru ca Florentino Perez să-l vândă în vară.

Arsenal e gata să-l transfere pe Kylian Mbappe dacă va câștiga UEFA Champions League

După ce s-a zvonit că acest episod ar fi stârnit tensiuni și în vestiarul lui Real Madrid, spaniolii au scris că Florentino Perez ar fi gata să-l vândă dacă va primi o ofertă pe măsura așteptărilor. Așa cum era de așteptat, au apărut deja două cluburi mari interesate de transferul său.

După Liverpool, se pare că și Arsenal este gata să intre în cursa pentru transferul lui Mbappe. Totul depinde de finala UEFA Champions League, scrie publicația britanică standard.co.uk.

Mai exact, dacă vor câștiga în premieră cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, ”tunarii” sunt gata să facă o mutare spectaculoasă pentru sezonul următor. Mbappe este în capul listei, dar britanicii recunosc că mutarea ar fi dificilă, în contextul în care necesită un efort financiar important.

Mbappe, escapadă în Sardinia alături de actrița Ester Exposito