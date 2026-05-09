Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kylian Mbappe (27 de ani) este în centrul unui scandal la Real Madrid.

TAGS:
kylian mbappetransfer Kylian MbappeReal MadridArsenal
Din articol

Mbappe a reușit să-i enerveze pe fanii celor de la Real Madrid cu escapada sa din Sardinia, din perioada în care atacantul francez a fost ”indisponibil” din cauza unei accidentări. Mulți dintre aceștia îl vor plecat și există chiar și o petiție, care a ajuns la 50 de milioane de semnături, pentru ca Florentino Perez să-l vândă în vară.

Arsenal e gata să-l transfere pe Kylian Mbappe dacă va câștiga UEFA Champions League

După ce s-a zvonit că acest episod ar fi stârnit tensiuni și în vestiarul lui Real Madrid, spaniolii au scris că Florentino Perez ar fi gata să-l vândă dacă va primi o ofertă pe măsura așteptărilor. Așa cum era de așteptat, au apărut deja două cluburi mari interesate de transferul său.

După Liverpool, se pare că și Arsenal este gata să intre în cursa pentru transferul lui Mbappe. Totul depinde de finala UEFA Champions League, scrie publicația britanică standard.co.uk.

Mai exact, dacă vor câștiga în premieră cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, ”tunarii” sunt gata să facă o mutare spectaculoasă pentru sezonul următor. Mbappe este în capul listei, dar britanicii recunosc că mutarea ar fi dificilă, în contextul în care necesită un efort financiar important.

Mbappe, escapadă în Sardinia alături de actrița Ester Exposito

  • 641741519 18599663191013520 1807430662152680306 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fostul campion mondial are un salariu uriaș la Real Madrid, de 600.000 de euro pe săptămână, sumă cu care ar deveni detașat cel mai bine plătit fotbalist din Premier League.

Cu 41 de goluri în 41 de meciuri, Mbappe este cel mai productiv jucător al lui Real Madrid în acest sezon, deşi se aşteaptă ca clubul să experimenteze al cincilea sezon fără trofeu din secolul XXI, după 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 şi 2020-2021.

„Mbappe s-a întors!”

Kylian Mbappe este tot mai aproape de revenirea pe teren înainte de marele El Clasico dintre Barcelona și Real Madrid, programat duminică, 10 mai, de la ora 22:00.

Potrivit lui Fabrizio Romano, atacantul francez s-a pregătit joi alături de colegii săi și a lăsat impresia că este complet refăcut.

„Mbappe s-a întors! Kylian Mbappe a trecut toate testele medicale astăzi și este așteptat să revină în echipa Realului pentru El Clasico”, a transmis jurnalistul italian pe Twitter.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
ARTICOLE PE SUBIECT
Jose Mourinho l-a descris în trei cuvinte pe Cristi Chivu
Jose Mourinho l-a descris în trei cuvinte pe Cristi Chivu
ULTIMELE STIRI
Sunderland - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă
Sunderland - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă
CFR-iștii o înțeapă pe Craiova după meciul de la Cluj: ”S-a văzut pe final ce făceau”
CFR-iștii o înțeapă pe Craiova după meciul de la Cluj: ”S-a văzut pe final ce făceau”
Jucătorul lui Cristi Chivu a schimbat naționala, chiar înainte de Cupa Mondială!
Jucătorul lui Cristi Chivu a schimbat naționala, chiar înainte de Cupa Mondială!
A spus-o în direct: ”Pancu pleacă la Rapid”
A spus-o în direct: ”Pancu pleacă la Rapid”
Liverpool - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 14:30. "Cormoranii" pot face pasul decisiv către Champions League
Liverpool - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 14:30. "Cormoranii" pot face pasul decisiv către Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale



Recomandarile redactiei
CFR-iștii o înțeapă pe Craiova după meciul de la Cluj: ”S-a văzut pe final ce făceau”
CFR-iștii o înțeapă pe Craiova după meciul de la Cluj: ”S-a văzut pe final ce făceau”
Jucătorul lui Cristi Chivu a schimbat naționala, chiar înainte de Cupa Mondială!
Jucătorul lui Cristi Chivu a schimbat naționala, chiar înainte de Cupa Mondială!
A spus-o în direct: ”Pancu pleacă la Rapid”
A spus-o în direct: ”Pancu pleacă la Rapid”
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
Sunderland - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă
Sunderland - Manchester United, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Diavolii" vizează a patra victorie consecutivă
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Real Madrid a reacționat după prestația lui Kylian Mbappe din meciul cu Luxemburg
Real Madrid a reacționat după prestația lui Kylian Mbappe din meciul cu Luxemburg
Implicare la nivel înalt! Mesajul cu subînțeles transmis de Brigitte Macron lui Kylian Mbappe
Implicare la nivel înalt! Mesajul cu subînțeles transmis de Brigitte Macron lui Kylian Mbappe
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
CITESTE SI
Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

stirileprotv Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

stirileprotv Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!