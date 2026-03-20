FRF, ce lovitură! Fernando Pellegrini, atacantul de 1,94 metri de la Genoa, convocat la naționala României: ”Un bomber vero” Nationala
Cătălin Parfene
Italianul urmează să debuteze oficial în această lună la reprezentativa tricoloră.

Fernando Pellegrini, atacant central la Genoa, a fost convocat la naționala Under 18 a României pentru meciurile din preliminariile EURO și, astfel, va debuta oficial în această lună la selecționata ”tricoloră”.

Cu un sezon bun la Genoa - Under 18 (15 meciuri și 5 goluri), Pellegrini a semnat zilele trecute primul său contract profesionist cu clubul din Serie A patronat de Dan Șucu, iar legătura sa cu România este dată de mama Elena.

Italienii, încântați de Fernando Pellegrini

”Din punct de vedere tehnic, Fernando este <<un bomber vero>>, un marcator înnăscut care a început să înscrie goluri în serie încă de la Pulcini și nu s-a oprit niciodată. Știm că atacanții de acest calibru sunt o raritate, o comoară prețioasă, care conferă valoare (și rezultate) întregii echipe. 

A avut o creștere liniară, iar în ultimii 4 ani s-a dezvoltat complet, într-un mod excepțional, ajungând la o înălțime de 1,94 metri. Longilin, Pellegrini este un atacant central care înscrie din toate pozițiile, dar care se și retrage pentru a da o mână de ajutor în faza defensivă, mai ales la fazele fixe, având în vedere statura sa. 

Și apoi are un caracter de aur, reușind să fie iubit de toți, atât pe teren, cât și în club sau în internatul în care locuiește împreună cu ceilalți băieți”, l-a caracterizat recent publicația italiană La Nazione pe noul atacant al naționalei României.

De ce a ales naționala României

Atacantul trecut pe la Fiorentina, Sampdoria și Empoli a semnat vara trecută cu Genoa.

Ultimele sale isprăvi din acest an? Dublă în 4-0 cu Monza și gol în 1-1 cu AC Milan.

Legat de națională, Fernando Pellegrini a explicat pentru La Nazione: ”Aștept să văd ce se va întâmpla. Dar, în acest moment, cred că voi alege tricoul României, având în vedere că mi s-a făcut deja de mai multe ori propunerea și ei au continuat să mă urmărească”

Programul naționalei României în drumul către EURO U-19

Naționala Under 18 a României, antrenată de Ion Marin și formată din jucători născuți în 2008, va juca în această lună în cadrul preliminariilor pentru EURO-U19 2027 după următorul program:

miercuri, 25 martie: România U18 – Andorra U18, ora 14:00, Stadion Clinceni;

sâmbătă, 28 martie: România U18 – Liechtenstein U18, ora 14:00, Stadion Tunari;

marți, 31 martie: România U18 – Danemarca U18, ora 13:00, Stadion Clinceni.

Din 2026, UEFA a decis schimbarea formatului competițional pentru calificarea la Campionatul European U19. Astfel, drumul către competiția respectivă presupune, din acest an, 3 tururi preliminare: Runda 1 (primăvara lui 2026), Runda 2 (toamna lui 2026) și Runda 3 (primăvara lui 2027), informează FRF pe site-ul oficial.

Tricolorii U18 acum, U19 din sezonul viitor, au fost repartizați, pe baza rezultatelor înregistrate în runda 2 preliminară pentru UEFA EURO U17, sezonul 2024-2025, în grupa B1 cu Danemarca, Andorra și Liechtenstein. Locul 1 avansează în Liga A.

Campionatul European din 2027 va avea loc în vara anului viitor în Cehia. La turneul final vor participa 8 echipe.

