El e antrenorul sezonului în Superliga: ”Să nu uităm că a făcut treaba asta!”

Intrată în play-off de pe poziția a șasea, FC Argeș a făcut un salt spectaculos , până pe locul 2, după ce a răpus Universitatea Craiova chiar în Bănie. În cele din urmă, a finalizat prima etapă pe locul 4, dar la numai trei puncte de liderul Rapid. Însă, drumul e lung, iar piteștenii trebuie să confirme în continuare și să producă surprize după surprize.

Bogdan Andone, de la FC Argeș, antrenorul din Superliga care l-a impresionat pe Daniel Chiriță

Bucuria în urma victoriei din Bănie a fost mare pentru Bogdan Andone. La finalul meciului, după ce s-a salutat cu colaboratorii săi, antrenorul a revenit singur pe banca tehnică, s-a așezat în genunchi, a făcut semnul crucii și a sărutat o iconiță pe care ulterior a pus-o în buzunar.

Bogdan Andone a fost surprins în cadre asemănătoare și după victoria lui Argeșului contra lui Dinamo, din sezonul regular, în urma căreia piteștenii și-au asigurat calificarea în play-off.

Chiar dacă este o nou-promovată din Liga 2, FC Argeș s-a calificat în grupa pentru titlu și și-a depășit, deja, cu mult condiția, obiectivul pentru această stagiune.

FC Argeș, în play-off-ul Superligii deși este o nou-promovată din Liga 2

Într-un dialog cu Sport.ro, Daniel Chiriță i-a făcut portretul lui Bogdan Andone, despre care a declarat că este antrenorul revelație din Superliga României, al ediției 2025-2026.

”Am văzut multe meciuri disputate de Argeș, iar echipa e organizată, e mâna lui Bogdan Andone, clar! Bogdan Andone își face treaba!

El e antrenorul revelație al Ligii 1. Să nu uităm că FC Argeș e în play-off deși e o nou-promovată din Liga 2.

Pancu a reușit și el ceva incredibil la CFR Cluj, dar Andone e de la început acolo și, repet, pregătește o nou-promovată din Liga 2 până la urmă”, a precizat Daniel Chiriță pentru Sport.ro!