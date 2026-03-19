Monday Etim a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în prelungirile primei reprize. Dinamo n-a egalat până la pauză, dar a intrat la cabine cu avantaj numeric după ce Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault dur la Maxime Sivis.

O repriză în superioritate numerică n-a fost suficientă pentru Dinamo. Ianis Tarbă și Alex Pop s-au întrecut în ratări, iar ”câinii” rămân pe ultimul loc în play-off, în contextul în care majoritatea adversarelor din ”TOP 6” n-au jucat în această etapă.

Ilie Dumitrescu îl vede sigur pe Bancu la lotul național pentru meciul cu Turcia

Eliminat în prelungirile primei reprize, Nicușor Bancu (33 de ani) a avut un răspuns evaziv când a fost întrebat dacă va fi convocat de Mircea Lucescu la meciul cu Turcia, din 26 martie. Chiar dacă este o prezență obișnuită la lot și titular pe postul de fundaș stânga, căpitanul de la Craiova a spus că așteaptă convocarea oficială din partea FRF.

Totuși, Ilie Dumitrescu nu are dubii în privința convocării sale, dar înțelege și de ce Bancu a avut acest tip de discurs.

„(n.r. - Sunt dubii cu privire la convocarea lui Bancu?) Nu! Ca jucător, ce să spui? Așteaptă o confirmare oficială”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Cu două înfrângeri din două, Dinamo rămâne pe locul șase, cu 26 de puncte, la un singur punct de următoarea clasată, CFR Cluj, care va juca în această etapă cu Rapid. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a revenit, temporar, pe primul loc în clasament, cu 33 de puncte.

În următoarea rundă, după reluarea campionatului, Dinamo va juca în deplasare cu FC Argeș, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita celor de la CFR Cluj.

Turcia - România, 26 martie, ora 19:00

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.