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Cea mai recentă decizie care l-a adus în atenția microbiștilor a fost anularea cartonașului roșu al lui Folarin Balogun înainte de SUA - Belgia 1-4, sub influența președintelui SUA, Donald Trump.

Contestatarii conspiraționiști ai lui Lionel Messi îi folosesc constant numele lui Infantino pentru a-și susține teoria conform căreia starul argentinian este favorizat de către FIFA.

Luis de la Fuente, despre Gianni Infantino: „Mi-a amintit de asta zilele trecute”

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a dezvăluit un dialog purtat cu Gianni Infantino, după finala Cupei Mondiale câștigate de iberici chiar în fața Argentinei lui Messi.

De la Fuente s-a lăudat cu faptul că șeful FIFA a vorbit la superlativ despre elevii săi din toate punctele de vedere.

„Întotdeauna spun că discuțiile private ar trebui să fie private, dar, în acest caz, cred că merită menționat. De ce? Pentru că evidențiază calibrul jucătorilor noștri. Uite, eu și Infantino ne-am întâlnit la Jocurile Olimpice, unde am câștigat medalia de argint.

Comportamentul jucătorilor a fost spectaculos. Și-au pus medaliile, nu le-au scos, s-au bucurat de ceremonia de închidere. Când s-a terminat ceremonia, Infantino a venit la mine și mi-a spus: 'Domnule, jucătorii dumneavoastră sunt un exemplu'.

De la Fuente: „Este un lucru de care să fim mândri”

Și mulți dintre acei jucători au fost în această finală. Mi-a amintit de asta zilele trecute, spunând: 'Ceea ce v-am spus la Jocurile Olimpice este valabil și astăzi. Ce exemplu în toate privințele: spirit de echipă, camaraderie, generozitate, sacrificiu și măreție fotbalistică'.

Și acesta este un lucru de care să fim mândri. Este cea mai mare sursă de mândrie, dincolo de orice are legătură pură cu fotbalul”, a dezvăluit Luis de la Fuente, citat de Marca.

Gianni Infantino are sprijinul oficial a peste 200 de ţări pentru realegerea în funcţia de preşedinte al FIFA, în ciuda problemelor apărute după scandalul din jurul suspendării lui Folarin Balogun.

Susținere uriașă pentru Gianni Infantino

Conform publicaţiei britanice The Guardian, se pare că doar câteva dintre cele 211 asociaţii membre ale FIFA nu au trimis încă scrisori de susţinere pentru Infantino, care este pe cale să fie votat cu o majoritate covârşitoare pentru un al patrulea mandat, la congresul din martie 2027. Un număr mic de ţări europene se numără printre excepţii, Germania fiind cea mai importantă federaţie care nu şi-a anunţat încă sprijinul oficial.

Candidaţii pentru şefia FIFA trebuie propuşi până pe 18 noiembrie, dar, în acest moment, Infantino este singurul candidat, iar unele federaţii naţionale consideră că au fost supuse unor presiuni persistente din interiorul FIFA pentru a-şi confirma loialitatea. În teorie, acest lucru nu ar trebui permis în temeiul codului de etică al FIFA.

Subiectul unui candidat susţinut de Europa care să candideze împotriva lui Infantino a câştigat legitimitate în spatele uşilor închise în ultimele 10 zile, dar perspectiva ca mai multe federaţii să se hotărască asupra unui nume pare îndepărtată.

UEFA, în opoziție față de FIFA

UEFA şi-a exprimat clar opoziţia faţă de FIFA în legătură cu o serie de probleme recente, cum ar fi incidentul Balogun şi interzicerea arbitrului somalez Omar Artan la Cupa Mondială, dar nu este clar dacă şefii forului european decişi să susţină oficial un concurent pentru alegeri.

Asociaţiile membre FIFA se vor reuni sâmbătă, la New York, deşi, având în vedere că Infantino conduce reuniunea, este puţin probabil ca subiectul scandalurilor recente să fie pus pe ordinea de zi. Subiectele de discuţie se vor axa, posibil, pe performanţa financiară a Cupei Mondiale şi beneficiile ulterioare care ar putea fi transferate către federaţiile de fotbal, conform News.ro.