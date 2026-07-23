OFICIAL La aproape 41 de ani, Luka Modric a semnat!

La aproape 41 de ani, Luka Modric a semnat! Serie A
SPORT.RO
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Mijlocașul Luka Modric va continua cel puțin încă un an din postura de jucător.

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Luka ModricAC MilanSerie A
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AC Milan a anunțat, joi seară, că Luka Modric și-a prelungit contractul cu un sezon, până pe 30 iunie 2027. În septembrie, croatul va împlini 41 de ani.

Luka Modric va juca și în noul sezon la AC Milan

Modric a semnat vara trecută cu AC Milan, din postura de jucător liber, după nu mai puțin de 13 sezoane în tricoul lui Real Madrid.

"O piesă de bază în mijlocul terenului pentru rossoneri încă de la sosirea sa, Luka și-a pus experiența și calitatea în slujba echipei, atât pe teren, cât și în afara lui, cu modestie și o mare pasiune. 

Unul dintre cei mai valoroși și emblematici fotbaliști din lume, croatul își va continua parcursul în tricoul rossonerilor - pentru care a bifat 37 de apariții și a marcat două goluri în sezonul trecut - cu ambiția de a atinge noi obiective importante.

Luka Modric va continua să poarte tricoul cu numărul 14 la AC Milan", a transmis formația de pe San Siro.

În această vară, Luka Modric a participat la Cupa Mondială alături de Croația, iar echipa sa a fost eliminată în 16-imi, după 1-2 împotriva Portugaliei. Mijlocașul a ajuns la 202 de meciuri la echipa națională.

Ce transferuri a mai făcut AC Milan în această vară

În actuala perioadă de mercato, AC Milan și-a asigurat serviciile lui Goncalo Ramos, transferat de la PSG pentru 74 de milioane de euro, și ale lui Mario Gila, adus de la Lazio pentru 30 de milioane de euro.

La capitolul plecări, AC Milan i-a cedat pe Alex Jimenez la Bournemouth pentru 18,5 milioane de euro, pe Alvaro Morata la Como pentru 12 milioane de euro, pe Lorenzo Colombo la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, pentru șapte milioane de euro, iar Tommaso Pobega a fost transferat la Bologna în schimbul sumei de șapte milioane de euro.

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