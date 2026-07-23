AC Milan a anunțat, joi seară, că Luka Modric și-a prelungit contractul cu un sezon, până pe 30 iunie 2027. În septembrie, croatul va împlini 41 de ani.

Luka Modric va juca și în noul sezon la AC Milan

Modric a semnat vara trecută cu AC Milan, din postura de jucător liber, după nu mai puțin de 13 sezoane în tricoul lui Real Madrid.

"O piesă de bază în mijlocul terenului pentru rossoneri încă de la sosirea sa, Luka și-a pus experiența și calitatea în slujba echipei, atât pe teren, cât și în afara lui, cu modestie și o mare pasiune.

Unul dintre cei mai valoroși și emblematici fotbaliști din lume, croatul își va continua parcursul în tricoul rossonerilor - pentru care a bifat 37 de apariții și a marcat două goluri în sezonul trecut - cu ambiția de a atinge noi obiective importante.

Luka Modric va continua să poarte tricoul cu numărul 14 la AC Milan", a transmis formația de pe San Siro.

În această vară, Luka Modric a participat la Cupa Mondială alături de Croația, iar echipa sa a fost eliminată în 16-imi, după 1-2 împotriva Portugaliei. Mijlocașul a ajuns la 202 de meciuri la echipa națională.