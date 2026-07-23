FCSB a ajuns în Ghencea! Meciul cu Auda e de la 20:45 la Pro TV și pe VOYO

Cele două echipe își dau întâlnire în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League, într-un meci transmis la Pro TV și pe VOYO. Returul va avea loc o săptămână mai târziu în Letonia (30 iulie, ora 19:00).

Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de meciul din Ghencea, FCSB și-a făcut apariția la stadionul ”Steaua”. Autobuzul roș-albaștrilor a parcat în incinta arenei, iar fosta campioană pune acum la punct ultimele detalii înainte de meciul cu FK Auda.