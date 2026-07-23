FCSB a ajuns în Ghencea! Meciul cu Auda e de la 20:45 la Pro TV și pe VOYO
Cele două echipe își dau întâlnire în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League, într-un meci transmis la Pro TV și pe VOYO. Returul va avea loc o săptămână mai târziu în Letonia (30 iulie, ora 19:00).
Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de meciul din Ghencea, FCSB și-a făcut apariția la stadionul ”Steaua”. Autobuzul roș-albaștrilor a parcat în incinta arenei, iar fosta campioană pune acum la punct ultimele detalii înainte de meciul cu FK Auda.
Primul ”11” al lui FCSB la meciul cu FK Auda
FCSB va începe meciul din această seară cu trei titulari care au fost transferați în această vară. Ronny Labonne este fundașul dreapta ales de Marius Baciu, fostul dinamovist Eddy Gnahore apare la închidere, în timp ce Aymen Boutoutaou, sosit în România în urmă cu doar câteva zile, este introdus direct în primul 11, pe poziția de extremă dreapta.
Deși lăudat de Gigi Becali, Ricardo Pădurariu nu mai apare în primul 11 al lui FCSB și la partida cu FK Auda. Pe postul de fundaș stânga este titularizat Risto Radunovic
- Primul ”11” al lui FCSB la meciul cu FK Auda: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Tănase, Cisotti - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu