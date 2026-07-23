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Atacantul grec Christos Tzolis a semnat joi un contract pe cinci ani cu echipa engleză Arsenal Londra, a anunţat campioana din Premier League pe site-ul oficial al clubului.

Christos Tzolis, prezentat oficial de Arsenal

Christos Tzolis (24 de ani) este a treia achiziţie a verii pentru Arsenal, care a anunţat transferul joi.

Tzolis vine de la FC Bruges, a costat în jur de 40 de milioane de euro şi îl va înlocui la campioana en-titre a Angliei pe Leandro Trossard, plecat la Beşiktaş Istanbul.

Tzolis, cel mai bun din Jupiler Pro League

Tzolis a ajuns la FC Bruges în 2024, a jucat în 108 meciuri, marcând 43 de goluri şi oferind 45 de pase decisive.

Campion al Belgiei în acest sezon, jucătorul grec a fost desemnat cel mai bun jucător din Jupiler Pro League.

Tzolis a mai jucat în Premier League în sezonul 2021-2022, pe vremea când era la Norwich.

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