Atacantul grec Christos Tzolis a semnat joi un contract pe cinci ani cu echipa engleză Arsenal Londra, a anunţat campioana din Premier League pe site-ul oficial al clubului.
Christos Tzolis, prezentat oficial de Arsenal
Christos Tzolis (24 de ani) este a treia achiziţie a verii pentru Arsenal, care a anunţat transferul joi.
Tzolis vine de la FC Bruges, a costat în jur de 40 de milioane de euro şi îl va înlocui la campioana en-titre a Angliei pe Leandro Trossard, plecat la Beşiktaş Istanbul.
Tzolis, cel mai bun din Jupiler Pro League
Tzolis a ajuns la FC Bruges în 2024, a jucat în 108 meciuri, marcând 43 de goluri şi oferind 45 de pase decisive.
Campion al Belgiei în acest sezon, jucătorul grec a fost desemnat cel mai bun jucător din Jupiler Pro League.
Tzolis a mai jucat în Premier League în sezonul 2021-2022, pe vremea când era la Norwich.