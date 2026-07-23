Cupa Mondială 2026 a consemnat mai multe premiere! Printre ele, și premiile uriașe pe care le-au primit naționalele calificate, atât pentru prezență, cât și pentru rezultatele pe care le-au bifat.

FIFA a majorat fondul de premii pentru Cupa Mondială din 2026, stabilind un record cu suma totală de 871 de milioane de dolari plătită celor 48 de echipe participante.

FIFA vs. UEFA: Aleksander Ceferin, absent de la finala Cupei Mondiale

Această sumă include peste 100 de milioane de dolari care au fost adăugați în aprilie, după ce unele federații din Europa au solicitat ajutor pentru acoperirea costurilor unui turneu desfășurat în trei țări, care a necesitat cheltuieli considerabile de deplasare și cazare.

Cele 51 de milioane de dolari destinate Spaniei, câștigătoarea finalei, reprezintă o sumă considerabilă, dar pălesc în comparație cu averile cheltuite în fotbalul mondial.

La finala Cupei Mondiale 2026 au participat toate personalitățile importante ale fotbalului, foști jucători, dar și oameni din mai multe federații ale lumii. Însă, unul dintre marii absenți a fost și Aleksander Ceferin, președintele UEFA.

Aleksander Ceferin, președinte UEFA, a criticat numărul mare de echipe de la Cupa Mondială 2026

De altfel, sunt cunoscute ”conflictul” și disensiunile dintre FIFA și UEFA, printre ele și acela că Aleksander Ceferin a sugerat că extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe e o greșeală, ceea ce duce, din punctul său de vedere, la meciuri "lipsite de sens”.

În același timp, înainte de startul Cupei Mondiale, mai multe federaţii ale naţiunilor calificate la întrecerea finală, inclusiv Maroc şi Senegal, au denunţat comentariile făcute de preşedintele UEFA.

”Respingem cu respect, dar fermitate, aceste remarci. Pentru ţările noastre, niciun meci de la Cupa Mondială nu este lipsit de sens", au scris federaţiile din Capul Verde, Curacao, Uzbekistan, Republica Democrată Congo, Haiti, Algeria, Tunisia, Maroc, Egipt, Ghana, Senegal, Cote d 'Ivoire şi Africa de Sud într-un comunicat comun.

Disensiunile dintre FIFA și UEFA continuă!

Semnatarii au susţinut că au reacţionat la comentariile preşedintelui UEFA care ar fi considerat că multe meciuri ale Cupei Mondiale din 2026 au fost "inutile" pentru ediția co-organizată de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care reuneşte 48 de echipe pentru 104 meciuri.

Ceferin a absentat chiar și de la finala dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici, dar nu este clar dacă acesta a și primit o invitație oficială din partea FIFA pentru a participa la meciul de gală sau pur și simplu a refuzat să o onoreze.