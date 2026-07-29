NEWS ALERT Liverpool a trimis oferta: 120.000.000€ pentru transferul verii

Liverpool a trimis oferta: 120.000.000€ pentru transferul verii Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
transfer liverpoolLiverpoolAndoni IraolaBradley BarcolaPSG
Din articol

Liverpool a făcut o schimbare la nivelul băncii tehnice după sezonul modest, încheiat doar cu locul cinci. Arne Slot a fost demis, iar conducerea a mers pe mâna lui Andoni Iraola (44 de ani), antrenorul care a condus-o în ultimele trei sezoane pe Bournemouth.

După ce a investit deja peste 100 de milioane de euro pentru primele două transferuri ale verii (Jeremy Jacquet și Victor Munoz), Liverpool este gata să plătească o sumă impresionantă pentru un transfer de cinci stele: Bradley Barcola (23 de ani), de la PSG.

Liverpool, gata de transferul verii

Aripa stângă a celor de la PSG este în capul listei de transferuri în această vară pe Anfield, mai ales că parizienii vor să scape de el. Fosta campioană din Premier League nu a stat foarte mult pe gânduri și a trimis deja o ofertă tentantă.

Potrivit jurnalistului francez Achille Ash, Liverpool este gata să plătească 105 milioane de euro pentru Barcola, sumă la care se mai adaugă alte 15 milioane de euro din eventuale bonusuri, în funcție de performanțele acestuia la club. Oferta a fost deja trimisă.

Barcola și-a dat deja acordul pentru a semna cu Liverpool și i s-a pregătit un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane.

Internaționalul francez este crescut de Olympique Lyon, iar în 2023 a fost transferat de PSG pentru 45 de milioane de euro. Acolo și-a îmbogățit semnificativ CV-ul, cu trei titluri de campion și două trofee UEFA Champions League.

Andoni Iraola, noul antrenor al lui Liverpool

”Sunt foarte, foarte entuziasmat! Liverpool e un club mare, un club gigant, unul dintre cele mai bune din lume. Am știut mereu că e un club special, iar acum sunt aici”, spunea Iraola, când a fost prezentat la Liverpool.

La Bournemouth, Iraola a stat trei ani și a bifat 127 de apariții la cârma echipei, unde a înregistrat o medie de 1.43 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

  • Iraola le-a mai antrenat pe Rayo Vallecano (2020-2023), CD Mirandes (2019-2020) și AEK Larnaca (2018-2019)
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
ARTICOLE PE SUBIECT
Regula nouă „de Matrix” în Premier League: 10 secunde la dispoziție. Ce trebuie să facă antrenorii
Regula nouă „de Matrix” în Premier League: 10 secunde la dispoziție. Ce trebuie să facă antrenorii
ULTIMELE STIRI
Fostul elev al lui Mirel Rădoi, cu 57 de meciuri în Superligă, a fost transferat de Gaziantep
Fostul elev al lui Mirel Rădoi, cu 57 de meciuri în Superligă, a fost transferat de Gaziantep
Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși
Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși
Ionuț Chirilă, discurs nemilos la adresa FCSB înaintea returului cu FK Auda: „Câștigă întâmplător”
Ionuț Chirilă, discurs nemilos la adresa FCSB înaintea returului cu FK Auda: „Câștigă întâmplător”
Ajax Amsterdam - FK Vojvodina, LIVE pe VOYO joi, de la 21:00 | Cine arbitrează meciul + echipe probabile
Ajax Amsterdam - FK Vojvodina, LIVE pe VOYO joi, de la 21:00 | Cine arbitrează meciul + echipe probabile
Sevilla FC - NEC Nijmegen, LIVE pe VOYO vineri, de la 20:00
Sevilla FC - NEC Nijmegen, LIVE pe VOYO vineri, de la 20:00
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

Seară NEBUNĂ în Europa! Toate rezultatele din preliminariile Champions League și Conference League

Seară NEBUNĂ în Europa! Toate rezultatele din preliminariile Champions League și Conference League

Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

„Lunetistul” Claudiu Niculescu: „Am moștenit această calitate de la tatăl meu” / „Mama ne punea pe mine și pe fratele meu să mergem să batem covoarele”

„Lunetistul” Claudiu Niculescu: „Am moștenit această calitate de la tatăl meu” / „Mama ne punea pe mine și pe fratele meu să mergem să batem covoarele”

Atacant pentru FCSB! MM Stoica aruncă bomba: „Nu seamănă cu Bîrligea, mai degrabă cu Drăguș”

Atacant pentru FCSB! MM Stoica aruncă bomba: „Nu seamănă cu Bîrligea, mai degrabă cu Drăguș”



Recomandarile redactiei
Fostul elev al lui Mirel Rădoi, cu 57 de meciuri în Superligă, a fost transferat de Gaziantep
Fostul elev al lui Mirel Rădoi, cu 57 de meciuri în Superligă, a fost transferat de Gaziantep
Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși
Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși
Ionuț Chirilă, discurs nemilos la adresa FCSB înaintea returului cu FK Auda: „Câștigă întâmplător”
Ionuț Chirilă, discurs nemilos la adresa FCSB înaintea returului cu FK Auda: „Câștigă întâmplător”
Marius Croitoru și-a aflat suspendarea după ce a luat ”roșu” în FC Botoșani - Rapid!
Marius Croitoru și-a aflat suspendarea după ce a luat ”roșu” în FC Botoșani - Rapid!
Veste uriașă pentru Mirel Rădoi!
Veste uriașă pentru Mirel Rădoi!
Alte subiecte de interes
Liverpool e gata să transfere un jucător de la Barcelona pentru 80.000.000€
Liverpool e gata să transfere un jucător de la Barcelona pentru 80.000.000€
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Speranțe pentru Andrei Rațiu! Anunțul făcut de Andoni Iraola
Speranțe pentru Andrei Rațiu! Anunțul făcut de Andoni Iraola
Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”
Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”
CITESTE SI
Când fi vârful valului de căldură în România. ANM: O „dorsală de aer foarte cald” va aduce temperaturi de aproape 40 de grade

stirileprotv Când fi vârful valului de căldură în România. ANM: O „dorsală de aer foarte cald” va aduce temperaturi de aproape 40 de grade

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

stirileprotv De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

Escaladare în Orientul Mijlociu după un „atac-surpriză” al Iranului. SUA și Arabia Saudită au răspuns cu lovituri comune

stirileprotv Escaladare în Orientul Mijlociu după un „atac-surpriză” al Iranului. SUA și Arabia Saudită au răspuns cu lovituri comune

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!