Liverpool a făcut o schimbare la nivelul băncii tehnice după sezonul modest, încheiat doar cu locul cinci. Arne Slot a fost demis, iar conducerea a mers pe mâna lui Andoni Iraola (44 de ani), antrenorul care a condus-o în ultimele trei sezoane pe Bournemouth.

După ce a investit deja peste 100 de milioane de euro pentru primele două transferuri ale verii (Jeremy Jacquet și Victor Munoz), Liverpool este gata să plătească o sumă impresionantă pentru un transfer de cinci stele: Bradley Barcola (23 de ani), de la PSG.

Liverpool, gata de transferul verii

Aripa stângă a celor de la PSG este în capul listei de transferuri în această vară pe Anfield, mai ales că parizienii vor să scape de el. Fosta campioană din Premier League nu a stat foarte mult pe gânduri și a trimis deja o ofertă tentantă.

Potrivit jurnalistului francez Achille Ash, Liverpool este gata să plătească 105 milioane de euro pentru Barcola, sumă la care se mai adaugă alte 15 milioane de euro din eventuale bonusuri, în funcție de performanțele acestuia la club. Oferta a fost deja trimisă.