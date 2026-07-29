De asemenea, potrivit Comisiei de Disciplină a FRF, jucătorul rapidist Alexandru Paşcanu, eliminat la acelaşi meci, a fost suspendat un meci şi a primit o penalitate sportivă de 740 de lei.

Alte decizii ale Comisiei de Disciplină anunţate miercuri:

ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b cu aplicarea art. 12, 14bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu Avertisment.

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b cu aplicarea art. 12, 14bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 cu Avertisment.

FCV Farul Constanţa vs. ACS FC Corvinul Hunedoara - Eliminare Jucator Cararus Ion (oaspeţi) - În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a, se sancţionează jucătorul Cărăruţă Ion cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei.

FC CFR 1907 Cluj vs. FC Voluntari - Eliminare Roman Mihai Alexandru (oaspeţi) - În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a, se sancţioneză jucătorul Roman Mihai Alexandru cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova - Eliminare Badelj Juraj (oaspeţi) - În baza art. 63.1.e, raportat la art. 63.2.1, se sancţioneză jucătorul Badelj Juraj cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 54.2 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 cu Avertisment.

ACS Campionii FC Argeş vs. ACS Petrolul 52 - Eliminare Pinho Matos Ricardo Manuel (gazde) - În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a se sancţioneză jucătorul Pinho Matos Ricardo Manuel cu suspendare pentru trei meciuri şi penalitate sportivă de 5.000 lei.

AFC UTA Arad vs. ACS SC Oţelul Galaţi - Eliminare Alomerovic Din (gazde) - În temeiul art. 65.a din RD, se sancţionează jucătorul cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 5.000 lei

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