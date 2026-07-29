Veste uriașă pentru Mirel Rădoi!

Clubul din „Țara Semilunii” a achitat datorii în valoare de 500.000 de euro și poate să legitimeze jucători după două luni de interdicție.

Gaziantep , echipa antrenată de Mirel Rădoi din Superliga Turciei, a scăpat de interdicția la transferuri.

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Fostul elev al lui Mirel Rădoi, cu 57 de meciuri în Superligă, a fost transferat de Gaziantep

„Toate datoriile care au dus la interdicția temporară la transferuri aplicată de FIFA clubului Gaziantep au fost plătite în integralitate.

Având în vedere interdicția menționată anterior, aceasta a fost oficial ridicată”, a comunicat clubul la care Mirel Rădoi este antrenor principal, pe X.

Florin Ștefan, primul fotbalist legitimat de Gaziantep

Florin Ștefan (30 de ani) este primul jucător pe care Gaziantep îl va legitima după ridicarea interdicției de transferuri.

Ștefan vine liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, alături de care a cucerit eventul în sezonul trecut.

Fundașul stânga a mai fost pregătit de Mirel Rădoi la România U21, fiind titular în echipa care a ajuns în semifinalele EURO 2019.

Florin Ștefan deja se antrenează la Gaziantep. El îi va avea coechipieri pe Alexandru Maxim și Deian Sorescu.