Scandal în Bănie pentru un puști de 16 ani. Mititelu reacționează ferm după ce Rotaru i-a luat jucătorul

Alexandru Purcaru (16 ani), nepotul fostului portar al oltenilor din anii ’70, Marius Purcaru , a ales să își continue formarea la rivala patronată de Mihai Rotaru . Mutarea a fost marcată de tensiuni, tatăl fotbalistului acuzându-l pe patronul FCU Craiova că a încercat să blocheze plecarea acestuia.

Fotbaliștii de la FCSB se distrează înaintea returului cu Auda! Provocarea la care au fost supuși

Explicațiile lui Adrian Mititelu

Finanțatorul formației FCU Craiova a detaliat culisele acestui transfer, subliniind că ar fi acceptat orice altă destinație pentru junior, mai puțin formația concitadină, cel puțin nu în absența unor garanții contractuale.

„Jucătorul a refuzat să joace la juniorii echipei. [...] L-am lăsat să se ducă în Italia, a fost în probe la 2-3 cluburi. Dar nu l-a oprit nimeni. Și în iarnă mi-a zis că vrea să plece împrumut la CSU. I-am zis că sunt de acord, dar trebuie să semneze contract cu noi, valabil de când face 16 ani. Dar a refuzat. Ei ziceau că sigur se vor întoarce, că vor reveni la noi din vară. Dar nu puteam să-l las la CSU fără nicio garanție. I-am spus că îl las la orice altă echipă din România, dar nu la CSU”, a spus Adrian Mititelu, potrivit GSP.

Omul de afaceri a precizat că, în cele din urmă, a renunțat la măsurile disciplinare pentru a nu periclita viitorul sportiv al fotbalistului.

„Dacă eram de rea-credință, cum mă acuză tatăl lui, puteam să-l suspend. I-am făcut inițial raport disciplinar, dar am renunțat la el. Am zis să nu-l distrug și am fost de acord să poată pleca liber. Că noi mai avem jucători talentați”, a adăugat Mititelu.

După un an de pauză, FCU Craiova se va întoarce pe teren, în Liga 4, urmând să se bazeze în noul sezon exclusiv pe un lot format din juniori.