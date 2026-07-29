SPECIAL Avantaj FCSB! S-a întâmplat pentru a treia oară în 23 de ani și specialiștii au reacționat imediat

Avantaj FCSB! S-a întâmplat pentru a treia oară în 23 de ani și specialiștii au reacționat imediat Superliga
SPORT.RO
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FK Auda - FCSB e joi de la 19:00, LIVE pe VOYO.

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FCSBSuperligaMarius Baciu
Din articol

Startul bun al celor de la FCSB în actuala ediție a Superligii (2-0 cu FC Argeș și 2-0 cu Csikszereda) transformă echipa lui Marius Baciu în lider solitar al campionatului și singura echipă rămasă fără gol primit în actuala ediție. Mai mult decât atât, roș-albaștrii bifează o performanță pe care o mai atinseseră de doar două ori din 2003 încoace, iar casele de pariuri au reacționat imediat.

Baciu, pe aceeași listă cu Protasov și Petrea

Se întâmplă rar ca FCSB să obțină două victorii din primele două meciuri ale campionatului (de nouă ori în 23 de ani) și se întâmplă și mai rar ca ambele succese să vină fără ca adversarul să marcheze. Primul care a reușit performanța a fost Oleg Protasov în startul fatidicului sezon 2005/2006 (1-0 cu FC Argeș, în deplasare, și 4-0 cu FC Național, acasă), iar borna a mai fost atinsă, până la Marius Baciu, doar de Toni Petrea în sezonul 2020/2021, cu victorii clare cu Astra (3-0, deplasare) și Viitorul (3-0, deplasare).

  • Fcsb fk auda preliminariile conference league 23072026 2
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  • Între Protasov și Baciu, alți antrenori au început stagiunea cu două succese, de fiecare dată cu gol primit:

23/24: 3-1 cu FC U Craiova (deplasare) și 2-1 cu Dinamo (acasă) - Elias Charalambous & Mihai Pintilii

17/18: 2-1 cu FC Voluntari (acasă) și 1-0 cu ACS Poli Timișoara (deplasare) - Nicolae Dică

14/15: 3-1 cu Rapid (deplasare) și 3-1 cu Univ. Craiova (acasă) - Constantin Gâlcă

12/13: 1-0 cu Concordia (acasă) și 4-3 cu Astra (deplasare) - Laurențiu Reghecampf

10/11: 2-1 cu U Cluj (deplasare) și 2-1 cu FC U Craiova (acasă) - Victor Pițurcă

07/08: 2-1 cu Ceahlăul (deplasare) și 1-0 cu Farul (acasă) - Gică Hagi

Startul bun = favorita caselor de pariuri

În ciuda eșecului de proporții cu Auda din preliminariile Conference League (2-3 pe Ghencea), fosta campioană a României a reușit să câștige încrederea oamenilor care stau în spatele cotelor oferite de casele de pariuri. Cu Universitatea Craiova învinsă de Levski și zdrobită de Dinamo (5-1), FCSB a devenit preferata bookmakerilor în ceea ce privește cotele pentru câștigătoarea campionatului.

Cum arată acum cotele pe campioană:

FCSB - 2.85

Craiova - 3

Rapid - 6.75

CFR - 11.00

Dinamo - 13.00

U Cluj - 16.00

Cum arătau cotele pe campioană la start de sezon:

Universitatea Craiova - 3.00

FCSB - 3.00

CFR Cluj - 5.50

U Cluj - 8.00

Rapid - 9.00

Dinamo - 12.00

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