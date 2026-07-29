Startul bun al celor de la FCSB în actuala ediție a Superligii (2-0 cu FC Argeș și 2-0 cu Csikszereda) transformă echipa lui Marius Baciu în lider solitar al campionatului și singura echipă rămasă fără gol primit în actuala ediție. Mai mult decât atât, roș-albaștrii bifează o performanță pe care o mai atinseseră de doar două ori din 2003 încoace, iar casele de pariuri au reacționat imediat.

Baciu, pe aceeași listă cu Protasov și Petrea

Se întâmplă rar ca FCSB să obțină două victorii din primele două meciuri ale campionatului (de nouă ori în 23 de ani) și se întâmplă și mai rar ca ambele succese să vină fără ca adversarul să marcheze. Primul care a reușit performanța a fost Oleg Protasov în startul fatidicului sezon 2005/2006 (1-0 cu FC Argeș, în deplasare, și 4-0 cu FC Național, acasă), iar borna a mai fost atinsă, până la Marius Baciu, doar de Toni Petrea în sezonul 2020/2021, cu victorii clare cu Astra (3-0, deplasare) și Viitorul (3-0, deplasare).