Autor al ultimului gol din victoria zdrobitoare a Belgiei împotriva Statelor Unite (4-1) în optimile de finală ale Cupei Mondiale, Romelu Lukaku a repetat „Dansul lui Trump” împreună cu coechipierii săi, ca un gest de sfidare la adresa preşedintelui american, care a cerut anularea cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun.

”Dansul lui Trump” după povestea cu Balogun

După victoria lor categorică împotriva Statelor Unite (4-1) de luni, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, jucătorii belgieni au recunoscut că s-au simţit jigniţi de anularea cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun, în urma intervenţiei lui Donald Trump pe lângă FIFA. Aşadar, „Diavolii Roşii” nu s-au abţinut să-l tachineze pe preşedintele american la finalul meciului.

Astfel, ei au sărbătorit al patrulea gol marcat de Romelu Lukaku (minutul 90+3) repetând „Trump Dance”, acei paşi de dans care au devenit celebri în timpul ultimei campanii prezidenţiale, scrie news.ro.

Coechipierii lui Kevin De Bruyne au executat o mică mişcare de şold, mişcând braţele din faţă în spate. Mai mulţi sportivi americani, adesea susţinători ai lui Trump,au preluat acest dans al preşedintelui lor în lunile care au urmat realegerii sale. Dansul jucătorilor belgieni a fost mai degrabă o ironie la adresa intervenţiei sale la FIFA pentru a-i permite lui Balogun să joace, în ciuda excluderii sale din meciul anterior împotriva Bosniei şi Herţegovina.

Donald Trump și fotbalul european

Luni, preşedintele Trump a asigurat că cunoaşte „foarte bine, FOARTE bine” acest sport şi că, în opinia sa, intervenţia lui Folarin Balogun nici măcar nu a fost „un fault”.

Scăpat de orice sancţiune, Folarin Balogun a fost titular, dar a avut o prestaţie slabă. La finalul meciului, mai mulţi jucători belgieni au deplâns această lipsă de echitate, la fel ca şi portarul foarte experimentat Thibaut Courtois.

„Am pedepsit lipsa de respect de care au dat dovadă americanii faţă de noi în ultimele zile”, a declarat jucătorul de la Real Madrid. „Am avut o şedinţă cu echipa şi ne-am spus că nu avem nicio scuză, indiferent dacă el joacă sau nu”, a dezvăluit căpitanul Youri Tielemans.

În sferturi, Belgia va întâlni Spania, vineri, de la ora 22.00, la Los Angeles.

Presa internaţională comentează eliminarea SUA în urma scandalului Balogun

"Belgia răzbună lumea fotbalului", se bucură tabloidul german Bild. "Când Balogun intră pe gazonul stadionului Lumen Park din Seattle, cu 29 de minute înainte de fluierul de start, este întâmpinat de ovaţiile asurzitoare ale suporterilor americani: acelaşi lucru se întâmplă şi când este prezentat alături de echipă în interiorul stadionului. În timpul meciului, însă, se vede puţin, cu excepţia unei presupuse simulări şi a unui şut la finalul partidei."

The Athletic, numele secţiunii de sport a ziarului New York Times, se opreşte şi asupra meciului ratat al atacantului monegasc. "A trecut neobservat după polemica legată de cartonaşul primit", notează publicaţia americană. "Fără să fie vina lui directă, Balogun s-a trezit în centrul unei controverse din lumea fotbalului în ultimele 36 de ore, devenind punctul central al celui mai controversat scandal al turneului. Pe teren, (...) el nu a avut, în general, un impact major asupra jocului. Prestaţia sa era foarte aşteptată, deoarece a avut loc la o zi după suspendarea controversată, de către FIFA, a sancţiunii care îl priva de meci în urma cartonaşului roşu primit. Federaţia belgiană a publicat un comunicat în care preciza că "a informat Federaţia Americană de Fotbal că a contestat eligibilitatea jucătorului în cazul în care acesta figura pe foaia de meci a arbitrului. Toate opţiunile rămân deschise pentru viitor". După acest rezultat, nu ar trebui să fie necesară nicio măsură."

"Nici măcar Trump nu a reuşit să salveze Statele Unite de la eliminare"

Publicaţia critică în general jucătorii lui Mauricio Pochettino. "Cu zeci de milioane de americani în faţa ecranelor, un entuziasm şi un sprijin popular fără precedent, o transmisiune în prime time într-o seară de luni, sub lumina reflectoarelor întregii lumi, a fost o oportunitate fără precedent pentru echipa naţională masculină a Statelor Unite, pentru jucătorii săi şi pentru acest sport. Şi au irosit-o. Au eşuat în cel mai mare test din viaţa lor."

În Anglia, Daily Mail lansează un "ia de-aici!" ironic. "Nici măcar Trump nu a reuşit să salveze Statele Unite de la eliminare", continuă tabloidul, considerând că preşedintele american "şi-a făcut griji pentru atacantul greşit". "Dorinţa lui (de a anula suspendarea lui Balogun) a fost îndeplinită, dar, în final, acest lucru nu a avut prea mare importanţă. Pentru că, pe parcursul a peste 90 de minute palpitante şi epuizante la Seattle, atacantul belgian Charles De Ketelaere a fost cel care a contribuit la deciderea acestei confruntări din Cupa Mondială."

The Sun se opreşte asupra acestei "calamităţi americane" şi a "dezastrului" ţării gazdă, care a primit "cel mai urât gol din istoria Cupei Mondiale", ca urmare a greşelii grave a portarului Matt Freese la al treilea gol al Belgiei.

În cele din urmă, Marca salută, de asemenea, prestaţia belgiană. "Belgia a transformat agitaţia în furie, dezbaterea în fotbal şi controversa într-o adevărată lecţie magistrală", afirmă ziarul spaniol.

"În această seară marcată de cazul Balogun, Diavolii Roşii au zdrobit Statele Unite, eliminând ultima ţară gazdă rămasă în competiţie graţie golurilor marcate de De Ketelaere, Vanaken şi Lukaku şi oferind cea mai bună prestaţie a lor de la Cupa Mondială în momentul decisiv. Nici atmosfera, nici graţia, nici visul american nu au putut opri o echipă belgiană care a luat justiţia în propriile mâini şi şi-a asigurat un loc în sferturile de finală împotriva Spaniei."