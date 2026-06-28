Faza grupelor s-a încheiat la Cupa Mondială, iar după 17 zile de competiţie se cunosc partidele din 16-imi:

Meciurile sunt următoarele:

Programul complet al 16-imilor CM

Africa de Sud - Canada, duminică, ora 22.00

Brazilia - Japonia, luni, ora 20.00

Germania - Paraguay, luni, ora 23.30

Olanda - Maroc, marţi, ora 04.00

Coasta de Fildeş - Norvegia, marţi, ora 20.00

Franţa - Suedia, miercuri, ora 00.00

Mexic - Ecuador, miercuri, ora 04.00

Anglia - RD Congo, miercuri, ora 19.00

Belgia - Senegal, miercuri, ora 23.00

SUA - Bosnia, joi, ora 03.00

Spania - Austria, joi, ora 22.00

Portugalia - Croaţia, vineri, ora 02.00

Elveţia - Algeria, vineri, ora 06.00

Australia - Egipt, vineri, ora 21.00

Argentina - Capul Verde, sâmbătă, ora 01.00.

Columbia - Ghana, sâmbătă, ora 04.30.

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), la finalul fazei grupelor:

6 goluri: Lionel Messi (Argentina)

4 goluri:Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia), Vinicius Junior (Brazilia), Ousmane Dembele (Franţa)

3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveţia), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc), Brian Brobbey (Olanda), Ismaila Sarr (Senegal), Elijah Just (Noua Zeelandă), Harry Kane (Anglia), Yoane Wissa (RD Congo)

2 goluri: Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia), Cyle Larin (Canada), Cody Gapo (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Mikel Oyarzabal (Spania), Maximiliano Araujo (Uruguay), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveţia), Ermin Mahmic (Bosnia-Herţegovina), Julian Quinones (Mexic), Nicolas Pepe (Cote d'Ivoire), Anthony Elanga (Suedia), Pape Gueye (Senegal), Ramin Rezaeian (Iran), Leandro Trossard (Belgia), Jude Bellingham (Anglia), Riyad Mahrez (Algeria), Marko Arnautovic (Austria)