Frumusețea Fotbalului învinge golănia de maidan

Spania s-a remarcat prin tehnică și disciplină tactică, în timp ce Argentina a replicat printr-un joc dur, nesportiv și lipsit de respect.

Aproape fiecare acțiune a europenilor a fost contrată prin faulturi la limita regulamentului sau peste această limită, prin proteste vehemente la adresa arbitrului, printr-o încercare disperată de distrugere a tot ce însemna fotbal.

Argentinienii au fost preocupați în permanență de anihilarea adversarului prin orice mijloace, fără să conteze că acestea sunt neregulamentare, în timp ce spaniolii și-au văzut de filozofia lor, încercând să depășească nu doar 11 jucători care se apărau cu vehemență, ci și provocările repetate ale acestora.

Spania, estetică. Argentina – o echipă de infractori

Spania a fost pozitivă, estetică, dominatoare, în timp ce Argentina părea o echipă de infractori care folosesc orice arme din dotare pentru a tâlhări banca mondială a fotbalului în căutarea diamantului suprem.

Frumusețea jocului și elanul ofensiv au învins comportamentul dezgustător. 11 cavaleri ai dreptății au salvat fotbalul din fața unor huligani puși pe prăduit.

Este remarcabilă capacitatea spaniolilor de a nu răspunde provocărilor la care au fost supuși din minutul 1 până la final. Vorbim și de o pregătire mentală de excepție. E greu să nu răspunzi sau să întorci și celălalt obraz într-o încleștare de acest gen, în care este în joc titlul mondial. Dar Rodri și Compania au reușit.

I-au supus intelectual

Spaniolii au rămas calmi tot meciul, conștienți de propria valoare. Și-au dominat adversarii prin inteligență tactică și i-au supus intelectual. De aici și frustrarea din ce în ce mai accentuată a rupătorilor. Ei provocau cu nesimțire, ceilalți le răspundeau jucând fotbal.

Atât de grețoasă a fost atitudinea huliganilor Paredes, Fernadez și a celorlalți argentinieni, încât și monumentalul Messi a uitat să joace fotbal. Probabil că nici nu avea cu cine, de vreme ce ai lui coechipieri se aflau într-o cursă dementă de a-și distruge adversarii. Argentinienii n-au fost în stare să tragă un șut la poartă în 90 de minute și niciunul pe poartă în 120 de minute. S-au descalificat astfel ca fotbaliști. În plus, Messi n-a avut loc de întors, fiind atacat de doi-trei adversari când intra în posesie. El a atins mingea de numai 54 de ori în 120 de minute, trimițând primul șut spre poarta lui Unai Simon abia în minutul 117!

Spania a controlat meciul de la un capăt la altul prin posesia-i zdrobitoare și prin ruperile de ritm în apropierea careului advers, sufocându-și adversarii (65% posesie). Defensiva a fost din nou perfectă (un singur gol primit în nouă meciuri la acest turneu final), presingul agresiv nu le-a permis argentinienilor să facă mai mult de trei-patru pase consecutive (spaniolii au recuperat mingea, în medie, la 11,5 secunde după ce aceasta era la adversar).

Spania a făcut cinste fotbalului, Argentina l-a terfelit. Să ne bucurăm că Fotbalul a învins!